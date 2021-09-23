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Son Dakika | Madagaskar'da sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Madagaskar'da sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Madagaskar'da sığır hırsızları ile köylüler arasında çıkan çatışmada en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar'da sığır hırsızları ile köylüler arasında çıkan çatışmada en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Marovitsika komünündeki Ambohitsohy ve Vohitsimbe köylerine 17 Eylül Cuma günü yerel saatle 05.00 sıralarında yaklaşık 120 silahlı saldırganın baskın düzenlediği bildirildi. Silahlı grubun sığır çalmak üzere köylere saldırdığı belirtilerek, sığır hırsızları ve bölge sakinleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi. Savunma Bakanlığı, çatışmada en az 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medyaya yansıyan haberler de de çatışmanın yaklaşık 6 saat boyunca devam ettiği ve jandarmanın da köylülere saldırganları geri püskürtmede yardımcı olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının gerçekleştirildiği sıralarda ülkenin yine güneydoğu kesiminde yer alan Farafangana'ya da saldırı düzenlediği ifade edildi. Silahlı saldırganların, bölgede birkaç evi ateşe vererek büyük maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Savunma Bakanı General Leon Rakotonirina'nın Farafangana'daki saldırıdan 1 gün sonra hasarı yerinde incelemek için bölgeye gittiği ve faillerin aranmasını emrettiği aktarıldı.

Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'ndan (CNIDH) 21 Eylül Salı günü yapılan açıklamada, olaya ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütme kararı alındığını kaydedilerek, "Böyle durumlarda insan haklarının daha iyi korunmasına yönelik önerilerde bulunmak amacıyla bu hassas alanda hüküm süren güvenlik ve bilgi unsurlarının bir araya getirilmesi gerekiyor" denildi.

Öte yandan, Madagaskar'ın güneydoğu kırsalında sığır hırsızları ile köylüler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor. - ANTANANARIVO

Son Dakika | Madagaskar'da sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü

Son Dakika | Madagaskar'da sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü

Son Dakika | Madagaskar'da sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü

Son Dakika | Madagaskar'da sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü

Son Dakika | Madagaskar'da sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü

Son Dakika | Madagaskar'da sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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