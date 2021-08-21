Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
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Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu

Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki mevcudiyetlerinin adil olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalara tepki olarak, sosyal medyada, Fransız askerlerinin 2008'de Afganistan'da bir köyün bombalanması sırasında kaydedilen görüntüler gündeme geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki mevcudiyetlerinin adil olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalara tepki olarak, sosyal medyada, Fransız askerlerinin 2008'de Afganistan'da bir köyün bombalanması sırasında kaydedilen görüntüler gündeme geldi.

Macron'un pazartesi akşamı yaptığı "Afganistan'daki mücadelemiz adildi ve Fransa buna katılmaktan onur duydu." açıklamalarının ardından Twitter kullanıcıları, France 2 televizyonunda yayımlanan bir belgeselden alınan görüntüleri paylaştı.

Afganistan'da 2008'de bir köye yönelik hava saldırısı sırasında Fransız askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin evler bombalanırken "İşte, tam isabet", "Orada yerleri değişecek insanlar var", "Bu gece et olacak, hem de tarihi geçmiş olmayacak", "Gerçekten pisliğiz, içinde çocuklar olmalı, yok, yok artık orada çocuk yok." şeklinde ifadeler kullandıkları yer alıyor.

Ünlü Fransız avukat Juan Branco ve Fransa hükümeti tarafından tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity'nin kurucusu Idriss Sihamedi, Macron'un açıklamalarına bu videoyu paylaşarak tepki gösterdi.

Branco, paylaşımının altında, "Bu görüntüler, Alassai vadisinde askerler tarafından aile ve çocukların olduğu tespit edilen bir köyün hava bombardımanında tamamen yok edilmesini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sihamedi de görüntüleri Macron'un Afganistan'daki varlıklarına ilişkin ifadeleriyle birlikte paylaştı.

Liberation'un haberine göre, görüntüleri belgeselde kullanan yönetmen gazeteci Fred Hissbach, belgeseli yayımlandığında Genelkurmay Başkanlığının pek hoşnut olmadığını aktardı.

Macron'un "düzensiz göç dalgasına karşı korunmalıyız" ifadelerine tepki

Macron'un, 16 Temmuz'da Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un tavrı, ülkesindeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e benzetilerek, insanlar hayatlarını kurtarma derdindeyken, Fransa Cumhurbaşkanı'nın seçim yatırımını öncelediği yorumları yapılmıştı.

Tepkiler üzerine Macron, söz konusu açıklamalarının çarpıtıldığını, Fransa'nın en fazla tehdit altındakileri koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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