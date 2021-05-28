Macron'dan Covid-19 aşılarının patentlerinin kaldırılmasına destek
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Macron'dan Covid-19 aşılarının patentlerinin kaldırılmasına destek

Macron'dan Covid-19 aşılarının patentlerinin kaldırılmasına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güney Afrika'ya ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yoksul ülkelerde üretim teknolojisi transferine izin vermek için Covid-19 aşılarının patentlerinin geçici olarak kaldırılması fikrini desteklediğini açıkladı.

Güney Afrika'ya ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yoksul ülkelerde üretim teknolojisi transferine izin vermek için Covid-19 aşılarının patentlerinin geçici olarak kaldırılması fikrini desteklediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda ve Güney Afrika'yı kapsayan 3 günlük ziyaretine devam ediyor. Ruanda'nın ardından Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'ya gelen Macron, burada Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Macron, Ramaphosa ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'nın kendi aşılarını üretmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını desteklediğini fakat önceliğin Afrika'ya aşı arzını artırmak olduğunu söyledi. Fransa'nın Afrika ülkelerinin Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarını hızlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla söz konusu ülkelere aşı tedarik edeceğine söz veren Macron, "Aşı üretiminin önündeki engellerin kaldırılması konusunda Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinin yanındayız. Yapmamız gereken, mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olduğunca fazla sayıda kişiyi aşılamak. Bu, bir görev ve dayanışma meselesi" dedi.

Amacının Afrika'da aşı üretim kapasitelerini olabildiğince hızlı şekilde kurmak için hızlı teknoloji transferleri oluşturmak olduğunu hatırlatan Macron, "Patentler hiçbir şeye engel olmamalı. Fikri mülkiyet de teknoloji transferinin önünde engel olamaz, olmamalı. Haziran ayında G7'ye bu konuda ortak bir inisiyatif getirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Macron, zengin ülkelerin sahip oldukları fazla dozları mümkün olan en kısa sürede yoksul ülkelere vermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Aşılama ne kadar fazla zaman alırsa, virüsün mutasyona uğraması ve geri gelmesi o kadar olası" dedi.

Fransa'nın BM destekli COVAX küresel aşı girişimine yılsonuna kadar 30 milyondan fazla aşı dozu bağışlayacağına söz veren Macron, Mozambik konusuna da değindi. Macron, "Mozambik'in, şu anda özellikle Cabo Delgado bölgesinin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gruplarla mücadele ettiğini iyi biliyoruz. Elbette durumu büyük bir endişeyle izliyoruz. Yardım etmeye hazırız ancak ilk olarak Mozambik tarafından yardım talep edilmesi, ikinci olarak ise siyasi çözümün, Mozambik'in de üye olduğu Güney Afrika Kalkınma Topluluğu tarafından yapılandırılması gerekiyor" sözlerini kaydetti.

Afrika kıtası genelinde Covid-19'a karşı aşılamalar yavaş ilerliyor. Şu ana kadar yalnızca 28 milyon doz aşı uygulanan kıtada, 1.4 milyarlık nüfusun yüzde 2'sinden azı aşılandı. - PRETORIA

Macron'dan Covid-19 aşılarının patentlerinin kaldırılmasına destek
Macron'dan Covid-19 aşılarının patentlerinin kaldırılmasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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