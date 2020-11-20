Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor

20.11.2020 07:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 07:23
Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes anlaşmasından 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes anlaşmasından 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'da Rusya'nın 1960 barış gücü askeri tampon görevi görecek.

Ateşkese varılan süreçte rol oynayan Türkiye de, Azerbaycan topraklarında kurulacak bir ortak merkezde, Rus askeri yetkilileriyle birlikte ateşkese uyulup uyulmadığını takip edecek. Henüz detaylar açıklanmasa bile Türk askerinin sahada olmayacağı, ortak merkezde görev yapacağı belirtiliyor.

1994'ten bu yana gerilimin ve zaman zaman çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakereleri yürütmek üzere oluşturulan Minsk Grubu ise, sürecin dışında kaldı.

Rusya'yla birlikte Fransa ve ABD de Minsk Grubu'nun eşbaşkanları.

"Paris, uluslararası gözlem gücü oluşturulması için bastırıyor"

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Minsk Grubu'nun da devreye girmesini ve Dağlık Karabağ'da uluslararası bir gözlem gücünün sahada görev almasını ve gelecekte kalıcı çözüm için yürütülecek müzakerelerde dışarıda bırakılmamasını istiyor.

Macron'un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından gelen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında "Çatışmaların sona ermesiyle birlikte şimdi Dağlık Karabağ'daki nüfusun korunması ve son haftalarda evlerini terk eden on binlerce kişinin güvenli şekilde evlerine dönüşünün sağlanması için iyi niyetli müzakerelere başlanmalı" ifadelerine yer verildi:

"Minsk Grubu'nun ateşkesi gözlemlemede rol almasını istiyoruz."

67 milyon nüfuslu Fransa'nın yaklaşık 500 bin Ermeni kökenli vatandaşı var.

Reuters'a konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Paris'in bölgede uluslararası gözlem gücü oluşturulması için bastırdığını, böylece Dağlık Karabağ'ı çatışmalar sürerken terk eden Ermeni nüfusun güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamayı ve müzakere masasında yer almayı umduğunu söyledi. Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın da katılımıyla Suriye'de çözüm için oluşturduğu Astana formatını hatırlattı:

"Rusların ateşkes takibi formülü için Türklerle görüştüğünü anlıyoruz Ama bunun olmasını istemiyoruz. Bu bölgede yeni bir Astana sürecinin tekrarı anlamına gelir. Bir tarafta Minsk Grubu, diğer tarafta Astana olmaz. Ruslar bir noktada seçim yapmak zorunda."

Macron, Türkiye'nin altı hafta süren çatışmalarda Azerbaycan'a verdiği desteği ve savaşa müdahil olmasını sert sözlerle eleştirmişti. Ankara ise, 26 yıldır soruna çözüm bulamadığı gerekçesiyle Minsk Grubu'nu eleştiriyor.

BBC

İlgili Haberler

Avrupa basını, Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi yazdı: Biden ve Macron şimdiden kaybedenler arasında
Avrupa basını, Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi yazdı: Biden ve Macron şimdiden kaybedenler arasında
Dağlık Karabağ: Rusya'nın Dağlık Karabağ'a barış gücü göndermesi ne anlama geliyor?
Dağlık Karabağ: Rusya'nın Dağlık Karabağ'a barış gücü göndermesi ne anlama geliyor?
Savaşı bitiren anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'daki görevine resmen başladı
Savaşı bitiren anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'daki görevine resmen başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Şafak Sezer Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Malcolm Thomas
Tüm Haberler Faiz Kasım Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 07:23:20. #1.15#
title