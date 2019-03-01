Macar Kaptan Pilot, Göklere Veda Etti

Son uçuşunu Ankara'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na icra eden Pegasus Hava Yollarının Macar Kaptan Pilotu Jozsef Janosi için emeklilik töreni yapıldı.

Kaptan Pilot Janosi, Pegasus Hava Yollarında 13 yıl, toplam meslek yaşamında 21 yıl çalışarak emeklilik kararı aldı.

Ankara Esenboğa Havalimanından Sabiha Gökçen Havalimanına hareket ederek, son seferini yapan Janosi için emeklilik töreni düzenlendi.

Toplam 24 bin 838 uçuş saatine sahip olduğu belirtilen Janosi için yapılan törene Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, şirket yöneticileri, çalışma arkadaşları ve ailesi katıldı.

Törende Konuşan Nane, Pegasus'un tarihinde önemli milatlardan bir tanesinin yaşandığını belirtti.

Türkiye'deki pilot açığı nedeniyle dönem dönem yabancı pilotlar ile çalışma ihtiyacı duyduklarını ifade eden Nane, şöyle konuştu:

"Bugün emekliliği gelen Jozsef Janosi kaptanımız, toplamda kesintili olarak 21 yıl, kesintisiz olarak 13 yıl Pegasus Hava Yollarında hizmet vererek 65 yaş sınırını doldurdu ve bugün emekli oldu. Kendisi bizim ilk emekli olan yabancı pilotumuzdur. O yüzden bugün kendi ailesi ve Pegasus ailesi olarak kendisine çok güzel bir veda yaptık. Kaptanımızı uçaktan karşıladık. Ankara-İstanbul uçuşu son uçuşuydu kendisinin. Kendisini karşıladık ve çok güzel bir kutlama ile yeni hayatına uğurladık."

Emekli Kaptan Pilot Janosi ise duygusal bir şok yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Burada olduğu sürece çok güzel anılar biriktirdiğini dile getiren Janosi, "Bugün yapılan törenden çok keyif aldım. Emeklilik hayatımda biraz dinleneceğim. 20 yıldan beri yurt dışında çalışıyorum. Evimi çok özledim. Kaybettiğim 20 yılı telafi edeceğim. Evimde arkadaşlarım ile olup sosyal hayatıma geri döneceğim. Herkese Türkiye'de çalışmayı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, Janosi'ye hediye verilmesi ve plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA