Maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 Emekli farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı...
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Maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 Emekli farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı...

19.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:10
Maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 Emekli farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı...

Emeklilerin en çok merak ettiği soru cevabını buldu. Memur ve emeklinin alacağı zam oranının belli olmasının ardından memur emeklileri de yeni yılın emekli maaş farklarının zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 Emekli farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı... İşte detaylar...

2020 Aralık ayına ait ve 2020 yıl sonuna ait enflasyon verilerinin TUİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca çalışanın Ocak ayı maaşlarına etki edecek, 2021 memur maaş oranları açıklandı. Fark oluşması halinde her yıl ödenen emekli maaş farkları için tarih açıklaması da gelmişti. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu hakkında detaylı bilgiler...

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl emekli memurlarınnın maaş farkları 20 Ocak sonrasında yatırılmıştı. Geçen yıl maaş farklarının banka hesaplarına yatırıldığı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmuştu. Emekli maaş farklarının Ocak ayı sona ermeden yatırılması bekleniyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI

Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

MEMUR MAAŞLARI ZAM TABLOSU LİSTESİ!

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu hesaplama yaklaşık ücretlerdir.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?

UNVAN VE DERECE

2020 Temmuz

2021 Ocak

Müsteşar (1/1)

10.139

10.987

Genel müdür (1/1)

8.963

9.713

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

3.439

3.727

Memur (Lisans - 1/4)

3.365

3.647

Öğretmen (1/4)

3.461

3.751

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

5.875

6.366

Başkomiser (1/4)

3.579

3.878

Polis memuru (8/1)

3.579

3.878

Hemşire (Lisans - 1/4)

3.364

3.645

Mühendis (1/4)

4.222

4.575

Teknisyen (Lise -1/4)

2.937

3.183

Profesör (1/4)

8.027

8.699

Araştırma görevlisi (1/4)

4.218

4.571

İmam-hatip

3.461

3.751

Avukat (1/4)

3.461

3.751

En düşük memur emekli aylığı

2.814

3.049

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