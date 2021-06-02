Maarif Okulları öğrencisinden Kosova Milli Kütüphanesi'nde sergi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları 12. sınıf öğrencisi Elsa Hoti'nin eserlerinden oluşan resim sergisi, Kosova "Pjeter Bogdani" Milli Kütüphanesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları 12. sınıf öğrencisi Elsa Hoti'nin eserlerinden oluşan resim sergisi, Kosova "Pjeter Bogdani" Milli Kütüphanesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Elsa Hoti'nin genel olarak resim dersi saatlerinde çizdiği tablolardan oluşan, "Derinlik" adını verdiği serginin açılışına Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Uluslararası Maarif Okulları Priştine Müdürü Zafer Çınar, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşma yapan okul müdürü Çınar, dünyayı değiştirebilmeyi sağlayacak en önemli araçlardan birinin sanat olduğunu söyledi.

Maarif Okulları olarak öğrencilerin sanat alanındaki gelişimlerine her zaman destek vereceklerini söyleyen Çınar, "Bu nedenle okullarımızda çocuklarımıza ahlaki değerleri dönüştürme, eleştirel düşünme becerileri kazandırma ve dünyaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşma becerileri kazandırılmaktadır." dedi.

Resim yaparken anlık duygu durumunu tablolara yansıtabildiğini belirten ressam Hoti ise "Bu nedenle resim yoluyla tüm derinliğim yüzeye çıkıyor. Bu sergi de adını bu felsefeden alıyor." ifadelerini kullandı.

Hoti'nin 27 tablodan oluşan resim sergisi, iki gün boyunca açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç