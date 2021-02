Lüset Kohen Fins kimdir? Lüset Kohen Fins kaç yaşında ve aslen nereli? Lüset Kohen Fins kitapları!

Aslı Şafak ile İşin Aslı programına konuk olan Lüset Kohen Fins ve eserleri izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Lüset Kohen Fins kimdir? Lüset Kohen Fins kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Lüset Kohen Fins kitapları!

LÜSET KOHEN FİNS KİMDİR?

Ünlü yazar Lüset Kohen Fins, İstanbul doğumludur. 1997-2009 yılları arasında yayınladığı City Plus İstanbul dergisinin ardından çalışmalarına Amerika'da devam etti. New York'ta NYC Food & Mood adlı yüksek tirajlı bir kültür-sanat dergisini hayata geçirdikten sonra Türkiye'nin yurt dışı tanıtımlarında aktif görev aldı. On Derin Ayak İzi adlı 518 sayfalık ilk romanını İngilizce olarak yazan ve kitabı bizzat kendisi Türkçe'ye çevirerek Türk okuyucularla buluşturan Lüset K. Fins, bu kitabıyla 2013'te Uluslararası HarperCollins Authonomy altın madalya ödülünü kazandı. İkinci romanı Enginar Mevsimi'ni 2015'te çıkardı, ardından Hasta Bakıcı, Şarlatan, Dahil ve Kor Sancısı adlı romanları yayınlandı. Metanoia adını verdiği hayal gücü egzersizleri ve zihin yogası teknikleriyle sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilke imza atan Fins, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin desteğiyle kurulan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali danışma kurulu üyesidir.

Çağdaş Türk edebiyatına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla 2014 yılında İstanbul'da Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'ni kuran Lüset K. Fins, 2021 yılından itibaren tüm dünyada her yıl 24 Mart'ta Dünya Düşünce Özgürlüğü Günü'nün kutlanması için harekete geçerek, bireylerin düşünce özgürlüğünü korumak adına, uluslararası sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.

Lüset Kohen Fins'in başlıca kitapları alfabetik sırayla; Dahil, Enginar Mevsimi, Hasta Bakıcı, On Derin Ayak İzi, Şarlatan olarak sayılabilir. Son kitabı ise Kor Sancısı'dır.