'lular 2020'ye girerken 11 milyon GB mobil internet kullandı

03.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:50

Vodafone'lular, yeni yıla girerken yaklaşık 513 milyon dakika, 101 milyon SMS ve 11 milyon GB mobil internet kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine 2020'yi karşılarken doyasıya iletişim kurmanın ayrıcalığını yaşattı.

Vodafone'lular, 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 513 milyon dakika konuştu, 101 milyon SMS gönderdi ve 11 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone'luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre 1,5 kat arttı.

En yoğun trafik İstanbul ve Ankara'da yaşandı

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Antalya ve Van, en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun oldu.

Vodafone'luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Mısır, Afganistan, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Türkmenistan ve Belçika, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, Almanya, KKTC, Danimarka, ABD, Rusya, Fransa, Hindistan, Türkmenistan ve Hollanda oldu.

Vodafone Red aboneleri de yurt içi ve yurt dışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran "Her Şey Dahil Pasaport - Dünya" hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi yılbaşı tatili süresince özgürce kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmayı sürdürüyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Müşterilerimiz 513 milyon dakika, 101 milyon SMS ve 11 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz."

Kaynak: AA