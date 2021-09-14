Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

Kocaeli'de önünü çıkan bir otomobile korna çalan bir sürücü, aracın içinden çıkan başka bir kadın sürücü tarafından darbedildi. Yol verme tartışmasında darbedilen ve bunun üzerine şikayetçi olan 26 yaşındaki avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, "Bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum" dedi.

İzmit ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde aracıyla seyir halinde olan Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş (26), Ö.G. isimli başka bir kadın sürücünün idaresindeki aracın yan yoldan önüne çıkması üzerine durarak kornaya bastı. Korna sesi ile aracını durduran Ö.G. ise Rukiye Seydaoğlu'nun aracına doğru yöneldi. Bağırarak kadın avukatın aracına ilerleyen Ö.G., hemcinsinin açık olan camından içeri sarkarak tartışmaya başladı. Ö.G. tartışma anlarını cep telefonu kamerası ile kayda alan Seydaoğlu'na saldırdı. Trafikte çıkan tartışmada darp edildiğini söyleyen Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, Ö.G. isimli sürücüden şikayetçi oldu.

"ARAÇTAN İNİP BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Olay anını anlatan Avukat Rukiye Seydaoğlu Akgüneş, kendisini, darp eden hemcinsinin aracıyla önüne atladığını ifade ederek, "Ben ana yoldan seyir halinde ilerlerken tali yoldan araçlar yol istiyorlardı ben birkaç araca yol verdim ama arkamda da araçlar çok fazla beklediği için devam etmek istedim. Bu sırada o tahliye yoldan bir araç önüme atlayarak benim gidişimi engelledi. Ben de bir an durarak kornaya basmak zorunda kaldım çünkü çarpmak istemedim. Ondan sonrasında araçtan indi karşı taraf da hemcinsimdi çok şaşırtıcı bir şekilde. Araçtan inen kadın bana bağırmaya başladı, 'Neden bana yol vermiyorsun, yol vermek zorundasın' gibisinden, ben de yol vermek zorunda olmadığımı ve benim de arkamda araçların beklediğini söyledim" dedi.

"CAMDAN İÇERİYE GİRDİ"

Saldırıya uğradığı kadın tarafından küfür ve hakaretlere de maruz kaldığını belirten Seydaoğlu, "Yol vermek istemeyince bana bağırmaya, hakaret etmeye başladı. İnanın bir kadının ağzından çıkamayacak şeylerdi ben söyleyemeyeceğim, en basitinden 'Allah belanı versin' gibi şeylerle başlayarak küfürlü şekilde devam etti. Ben de görüntüye çekmek istedim bir avukat olarak delil oluşturmam gerekiyor. Çekmek istediğim sırada 'Nasıl beni çekersin' diye saldırmaya başladı bana. Aracımın camı açıktı ve camdan içeriye girdi. Telefonu elimden almaya çalıştı, bir arbede oldu telefonumu elimden alınca kamera kapanmış oldu, devamını çekemedim. Ondan sonra vatandaşlar gelip araya girdiler ayırdılar. Onu benden uzaklaştırdılar çünkü bana saldırma halindeydi hala. Zarar görmemem için araya girdi vatandaşlar" diye konuştu.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Kendisini darp eden kadından şikayetçi olduğunu ifade eden Seydaoğlu, hemcinsi tarafından şiddete uğramasının çok acı bir surum olduğunu belirterek, "Darp edildim, ellerimde tırnak izleri vardı, darp raporu da aldım, şikayetçi de oldum. Olay yerinde birçok tanık da var zaten. Onlar da gidip ifadelerini verdiler. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum, ben hep kadına şiddete karşı mücadele eden bir avukat olmuşumdur. Bu süreçte böyle bir şiddete maruz kalmak ve bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum. O yüzden de bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum İbrahim Altay Devlet Bahçeli
Magazin Bensu Soral Yıldız Tilbe Vildan Atasever Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Şenol Güneş Arda Turan Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:51:20. #1.17#