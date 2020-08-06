Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
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Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu

Lübnan, ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal metropolü başkentin limanında 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu adeta kalbinden ağır yara aldı. Beyrut'taki facia ülkedeki gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu. Bir gazete sorumlular için "Siz yaratıksınız" ifadesini kullandı.

06.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:25

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 135 kişinin hayatını kaybettiği, 4 binden fazla kişinin de yaralandığı facia ülkedeki gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu. Nida El-Vatan gazetesi patlamada sorumlulukları olan yöneticiler için sert ifadeler kullanarak "Siz insan sınıfından değilsiniz. Siz kötü bir bela ve yaratıksınız" dedi.

"KAİNATIN SONUNU TASVİR EDEN FİLMLER GİBİ"

El-Ahbar gazetesi başkenti kana bulayan patlamayı "Büyük çöküş" başlığıyla manşete taşıdı. Manşet haberinde olayın boyutunu ön plana çıkaran gazete, Beyrut'un moloz yığınına dönüştüğünü ve şehrin her yerinden yükselen çığlıkların ülkenin dört bir yanına ulaştığını yazdı.

"Beyrut'ta nükleer savaş yaşandı" ifadelerine yer verilen haberde, patlama şu şekilde aktarıldı: "Kainatın sonunu tasvir eden filimlerin sahnesi gibi... Hızla kırmızıdan siyaha dönüşen bir duman sonrada büyük bir kül bulutuna.. Patlamanın görüntüsü dünya savaşı filimlerini anımsatıyor."

Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu

"DEVLET KENDİ AYAĞINA SIKTI"

Lübnan'ın en eski gazetelerinden En-Nehar gazetesi de, "Başarısız devlet kendi ayağına sıktı" manşetiyle çıktı. Gazete eleştirel bir bakışla sunduğu haberinde, hayatını kaybedenlerin, yaralıların ve maddi hasarın sorumlularının ülkede siyasi çekişmelerin içinde olan politikacılar olduğunu vurguladı.

"SİZ İNSAN SINIFINDAN DEĞİLSİNİZ"

Patlamayı "Ey Beyrut.!" manşetiyle gören Nida El-Vatan gazetesi ise, olayın sorumlularının Lübnan'ın tüm siyasetçileri olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Bunun sorumlusu siz değil misiniz? Siz insan sınıfından değilsiniz. Siz insanlığın tutulduğu en aşağılık ve tehlikeli salgın hastalıksınız. Siz kötü bir bela ve yaratıksınız."

Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu

"KAPSAMLI YIKIM"

El-Cumhuriyye gazetesi de olayı "İhmal mi? Saldırı mı? Liman patlaması tüm Lübnan'ı sarstı" başlığıyla manşetten verdi. Gazete ayrıca "Beyrut'ta kapsamlı yıkım" başlığıyla başkentteki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafları paylaştı.

HİZBULLAH-İSRAİL SAVAŞIYLA KARŞILAŞTIRILDI

El-Bina gazetesi de, Beyrut Limanı patlamasını Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasında 2006 Temmuz'unda yaşanan ve çoğu sivil 1200 Lübnanlının hayatını kaybettiği savaşa benzeterek şu ifadeleri kullandı "Lübnan, 2006 Temmuz savaşında 33 günde aldığı hasarı Beyrut Limanı patlamasıyla dakikalar içinde aldı."

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir de yerel basına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduklarını söylemişti.

Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Haber Yorumları (1)
KOYLU: afganistani, yemeni, suriyeyi, libyayi unutuverdiniz ne oldu. . . . . . . . . . . israilinde, fransaninda, rusyaninda, bazi arab ulkelerinde basina gelecek. . . . . . . . .
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