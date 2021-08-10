Lübnan'da halk, gaz almak için metrelerce kuyruklar oluşturdu
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Lübnan'da halk, gaz almak için metrelerce kuyruklar oluşturdu

Lübnan'da halk, gaz almak için metrelerce kuyruklar oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lübnan Akaryakıt Distribütörleri Sendikası'nın Başkanı Fadi Abu Chakra'nın, ülkede sadece 10 gün yetecek kadar gazın kaldığını duyurmasının ardından Lübnan'da vatandaşlar, gaz almak için gaz dolum şirketlerinin önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturmaya başladı.

Lübnan Akaryakıt Distribütörleri Sendikası'nın Başkanı Fadi Abu Chakra'nın, ülkede sadece 10 gün yetecek kadar gazın kaldığını duyurmasının ardından Lübnan'da vatandaşlar, gaz almak için gaz dolum şirketlerinin önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturmaya başladı.

Ekonomik ve siyasi kriz ile mücadele eden Lübnan'da son durum giderek daha kötü bir hal alıyor. Lübnan Akaryakıt Distribütörleri Sendikası'nın Başkanı Fadi Abu Chakra dün yaptığı açıklamada, ülkede sadece 10 gün yetecek kadar gazın olduğunu duyurdu. Lübnan'da günlük pazar tüketiminin 17 milyon litre olduğunu belirten Chakra, hükümetin bu konuya dikkat etmesini isteyerek, "İnsanların bu zor durumda size ihtiyacı var, o halde ne bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Chakra'nın açıklamasının ardından ülkede yaşanan akaryakıt krizi sonucunda meydana gelen benzin ve motorin kuyruklarına bugün bir yenisi daha eklendi. Lübnan'da sabah saatlerinde onlarca vatandaş, gazın birçok dükkan ve süpermarkette kalmaması üzerine ihtiyaçlarını karşılamak için gaz dolum şirketlerine akın etti. Ellerinde gaz tüpleri ile gelen vatandaşlar, dolum alanlarının önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu.

Durum giderek kötüleşiyor

Hali hazırda akaryakıt, ilaç, elektrik, siyaset ve diğer birçok kriz ile mücadele eden Lübnan'da, aylardır Merkez Bankası'nın sübvanse ettiği benzin ve motorin dağıtımında ciddi bir istihkak politikası benimseyen vatandaşlar, benzin istasyonlarının önünde oluşturdukları uzun kuyruklarda saatlerce bekliyor. Bazı bölgelerde ise saatlerce beklemekten sıkılan vatandaşlar arasında çıkan olaylar, yer yer silahlı çatışmalara dönüşerek, can kayıplarına neden oluyor.

Ayrıca Merkez Bankası'nın dolar rezervlerinin tükenmesi ve ithalatçılara ithalat kredisi açmadaki gecikmesi nedeniyle Lübnan'da, elektrik üretim tesislerini işletmek için gerekli olan benzin ve özel elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için kullanılan motorin sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda, elektrik üretimini yöneten ve ulusal bir şirket olan Lübnan Elektrik'in elektrik sağlama kapasitesi giderek azalmış, bu durum ise bazı bölgelerde istihkak saatlerinin günde 22 saati aşmasına neden olmuştu. Şehirlerde ve köylerde saatlerce süren elektrik kesintilerini karşılamak için yerel olarak kullanılan özel elektrik jeneratörlerine gereken motorinin sağlanamaması sonucu vatandaşlar, elektrikten yoksun kalarak aralarında istihkak yapmaya zorlanmıştı. - BEYRUT

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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