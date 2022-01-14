Lübnan Başbakanı Mikati şubatta Türkiye'yi ziyaret edecek

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin şubat ayında resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile bir araya geldi.

Buhabib ile Ulusoy'un, Lübnan Başbakanı Mikati'nin beraberinde bir heyetle şubat ayı başında Türkiye'ye yapacağı ziyareti ele aldıkları kaydedildi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki iş birliği, Türk vatandaşlarının Lübnan'ı ziyaret etmelerinin teşviki ve Lübnan tarım ürünlerinin Türkiye'ye ihracatının da masaya yatırıldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Kasım 2021'de Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Mikati'yi iki ülke arasındaki iş birliğini görüşmek üzere Türkiye'ye davet etmişti.

Lübnan Başbakanı Mikati, göreve geldiği 10 Eylül 2021'den bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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