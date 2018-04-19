Lösemiyi Yenen Talha Maskesini Emniyet Müdürü ile Attı

Samsun'da 3,5 yıl önce yakalandığı lösemi (kan kanseri) hastalığını yenen 6 yaşındaki Talha Arslan, yıllardır taktiği maskesini Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile birlikte attı.

Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) Yönetim Kurulu üyeleri ve lösemiyi yenen altı yaşındaki Talha Arslan ve ailesi, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u makamında ziyaret etti. LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Öztürk, topluma umut olabilecek değerleri kamuoyuyla tanıştırmaya çalıştıklarını, dolayısıyla tedavilerini tamamlayan çocukların önemli bir toplumsal değer olduğunu, lösemiyle mücadelesini geçen günlerde başarıyla tamamlayan altı yaşındaki Talha ile Emniyet Müdürü Yavuz'u bu amaçla buluşturduklarını söyledi. Öztürk, "Samsun hasta ailelerin şifa bulması konusunda yurt içi ve yurt dışından hastaları misafir etmektedir. Dernek binamızda bu misafirlerimiz konaklarken, ilimizde oturanların bu anlamda sorumlulukları olduğunu ifade ediyoruz. Çalışmalarımızla ilgili Sayın Emniyet Müdürümüzün geçtiğimiz yıllardan bilgisi de var. Müdürümüze bugünkü ziyaretimizde özellikle ilik nakli konusu ve ilik bağışı çalışmalarımızla ilgili bilgileri paylaştık. Lösemiyi yenen çocuklarımızla sembolik maske atma partisi yapıyoruz, bunun da tedavi sürecindeki çocuklarımız ve ailelerine umut olacağına inanıyoruz. Tedavilerini tamamlayan ve doktorların artık maske takmasına gerek kalmadığını söyleyen Talha'nın maskesini Emniyet Müdürümüzün makamında müdür amcasıyla kutlayarak atmasını istedik. Sayın Müdürümüzü de geçtiğimiz yıllarda katıldığı ev ziyaretleri projemize bu yılda katılım konusunda davetimizi yeniledik" dedi.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Talha'nın lösemiyi yenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "LÖSAM'ın takdir ettiğimiz çalışmalarını takip ediyoruz. Talha'nın hastalıkla mücadelesindeki başarısı ve lösemiyi yenmesi son derece memnuniyet vericidir. Hayatta herkes istemese de bu tür mücadelelerle karşılaşabiliyor. Gerek şahsi, gerekse kurumsal kimliğimizle bizden istenecek her türlü talebe açığız. Dileğimiz lösemiyi yenen minik Talhaların çoğalarak normal yaşamına geçmeleridir. Talha'nın hastalığa veda edeceği final yeri olarak Emniyet Müdürlüğümüzün seçilmesi ve maskeyi beraber atacak olmamız bizleri ayrıca mutlu etmiştir. LÖSAM'a çalışmalarından dolayı kolaylıklar diliyor, şu an tedavi gören yavrularımıza ise Allah'tan acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Talha'nın annesi Serpil Arslan ise, "Talha üç yaşında hastalığa yakalandı. İlik ihtiyacı olur düşüncesiyle ikinci kardeşi olsa da iliğe ihtiyaç duyulmadı. Üç buçuk yıllık zorlu mücadelemiz çok şükür sona erdi. Bu mücadelede katkısı olan başta LÖSAM olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Allah'tan diğer çocuklarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve lösemiyi yenen Talha Arslan, hastalık süresince taktığı maskeyi bir daha takmamak üzere havaya fırlattı. Yavuz, Talha ve küçük kardeşine hediyeler verdi. - SAMSUN