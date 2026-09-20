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Kayseri'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

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Kayseri'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
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Kayseri Melikgazi'de arkadaşlarıyla yüzme havuzunda eğlenen 24 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının sudan çıkardığı genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de arkadaşlarıyla yüzme havuzda eğlendiği sırada boğulma tehlikesi geçiren İ.E.Ö. (24), hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki yüzme havuzunda meydana geldi. Havuzda arkadaşlarıyla eğlenen İ.E.Ö., boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, İ.E.Ö.'yü sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.E.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla eğlenen İ.E.Ö.'nün boğulma tehlikesi geçirdiği ve arkadaşları tarafından sudan çıkarıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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