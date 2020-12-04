Lösemi hastası kızı için saçını kazıttı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve haziran ayında lösemi teşhisi konan Merve Su Duran'ın (14) babası Serdar Duran (40), gördüğü tedavi nedeniyle saçlı dökülen kızına moral vermek için saçını kazıttı. Babasının saçlarını kazıtmasıyla çok duygulanan Merve Su, onun, kahramanı olduğunu söyledi.

Alanya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Merve Su Duran, 21 Haziran günü babasıyla birlikte karın ağrısı şikayetiyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde lösemi teşhisi konulan Merve Su, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Merve, 6 ayın ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Koronavirüs sürecinde hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle henüz ameliyat olmayan Merve, tedavi için haftada iki üç kez Antalya'ya gidip gelmek zorunda kalıyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE AMELİYAT OLAMIYORPandemi döneminde işleri aksayan ve maddi sıkıntı yaşayan baba Serdar Duran ise yakınları ve arkadaşlarının desteğiyle bu süreci atlatmaya çalıştıklarını, ancak çok zor zamanlar yaşadıklarını söyledi. Hastalığı ilk olarak karın ağrısı için hastaneye gittiklerinde öğrendiklerini anlatan Serdar Duran, "Öğrendiğimizde dünya başımıza yıkıldı. Löseminin ne olduğunu bilmiyorduk. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. 6 aya yakındır oradaydık. Sol tarafı felç oldu. Dalağı şu an iflas etti, böbrek ve ciğerlerinde sıkıntı var. Hastanede koronavirüsten dolayı yoğun bakımlar dolu olduğu, doktorlar ve profesörler koronavirüs pozitif olduğu için şimdi ameliyat yapamadılar. Taburcu ettiler" diye konuştu.'CANIMI İSTESE CANIMI VERECEKTİM'Gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle, kaş, kirpik ve saçı dökülen Merve'ye moral vermek için saçlarını kazıtan Serdar Duran, kızının çok hoşuna gittiğini söyleyerek, "O an canımı istese canımı verecektim. Deseler ki canını alıp ona vereceğiz, veririm. Çünkü evlat acısı çok kötü. Allah kimseye göstermesin. Tarifi olmayan bir kelime" dedi.'ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI'Koronavirüs süreciyle işini de kaybettiğini aktaran Serdar Duran, yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla idare ettiklerini, iş konusunda veya kızının tedavi süreci için desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Büyük oğlunun da koronavirüse yakalandığını anlatan Duran, şunları söyledi: "6 ay içinde o kadar çok şeyle karşılaştık ki. Beynim bazı şeyleri anlamıyordu. Doktorlar bazı şeyler söylüyor, bakıyordum, cevap veremiyordum. Ben serbest çalışan biriyim. Koronavirüsten dolayı bu sene işe başlayamadık. Maddi yönden bittik. Eş, dost, arkadaşlar sağ olsun bir şekilde destekte bulundu ama nereye kadar? Haftada 2-3 kez Antalya'ya git gel yapacağız. Maddi yönden tabii ki sıkışıklık oldu. Büyük oğlum da koronavirüse yakalandı. Şu anda baldızın yanında kalıyor, orada karantinadalar. Biz zaten bir yere gidemiyoruz, bir iş yapma şansımız yok. Çocuğun durumu çok hassas, elimiz kolumuz bağlı."

Hastalığı sürecinde moralini hiç düşürmeyen Merve Su ise babasıyla sosyal medya için videolar çekerek, zamanını en iyi şekilde geçirmeye çalışıyor. Tedavi sürecinde babasının saçını kazıtmasıyla çok mutlu olan, tekrar uzamaya başladığında bir daha kestirmesine izin vermeyen Merve, annesinin de saçlarını kestirmek istediğini, ancak izin vermediğini ifade etti. Merve, babasının kendisinin kahramanı olduğunu belirtirken, saçını kestirdiğini gördüğü zaman sevindiğini, babasının ona ne kadar değer verdiğini anladığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU