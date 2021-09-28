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Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kısa bir süre önce Türkiye'den Londra'ya giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından tişörtünü açarak verdiği pozları paylaştı. Tilki'nin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Son günlerde müzik kariyerinde düşüşler yaşadığı ileri sürülen Aleyna Tilki, bir süreliğine Londra'da yaşama kararı aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, Londra'da çektirdiği fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe verdiği pozları kalp emojisi koyarak paylaştı. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede 90 binden fazla beğeni aldı.

Aleyna Tilki, Türkiye'den Londra'da gideceğiyle ilgili yaptığı paylaşımda "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" ifadelerini kullanmıştı.

Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi

Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi

Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi

Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi

Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulunduAleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu

Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi - Haberler Magazin
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