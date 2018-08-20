Lokomotif Hemzemin Geçitte Otomobile Çarptı: 1 Ölü

Lokomotif Hemzemin Geçitte Otomobile Çarptı: 1 Ölü

Adana'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan genç, lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gencin yakınları, TCDD görevlisinin bariyeri kapatmadığı söyleyerek kulübeyi taşladı.

Adana'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Deniz Bezek (22), lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bezek'in olay yerine gelen yakınları, TCDD görevlisinin bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.

LOKOMOTİF ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada, Deniz Bezek'in (22) kullandığı 45 YB 0865 plakalı otomobile, makinistinin ismi açıklanmayan lokomotif çarptı.

KULÜBEYİ TAŞLADILAR

Hurdaya dönen araçta sıkışan Deniz Bezek hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları, TCDD görevlisinin kulübeyi kapatmadığını ileri sürerek kulübeyi taşladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılan Bezek'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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