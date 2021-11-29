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Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saatteki hızı 70m kilometreye çıkan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.

BALIKESİR (İHA) - Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saatteki hızı 70m kilometreye çıkan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Deniz ulaşımı durdu, Martılar uçmakta zorlandı.

Bandırma ilçesinde, önceki gün başlayan lodos etkisini arttırdı. Saatteki hızı 70 kilometreye çıkan lodos sebebiyle yolda yürüyenler zorluk çekti. Sahil boyunda yer alan bazı işyerleri ve büfeler fırtınadan dolayı bugün dükkanlarını açmakta zorlandı. Bazı iş yerlerinin çatıları zarar gördü. Denizde dalga yüksekliği zaman zaman 3 metreye ulaşırken, İDO seferleri de iptal edildi. Çarşı merkezinde cadde ve sokaklardaki işyerlerine ait tabelalar sökülüp yerlere düşerken, sahşkde bekleyen balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı. Şiddetli Lodostan Martılarda olumsuz etkilenirler, Martılar uçakta zorlandı. Şiddetli Lodos sebebiyle deniz sahile taştı. Vatandaşlar o anları izleyerek fotoğraf çektirdiler. Meteoroloji yetkililerince lodosun bu gece saatlerinde etkisini kaybederek yerini sağnak yağışa bırakacağı belirtildi.

Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi

Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi

Lodos Bandırma'da hayatı olumsuz etkiledi

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri

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