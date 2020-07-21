Liseli kız öğrenciler, insansız su altı aracı tasarlıyor
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Liseli kız öğrenciler, insansız su altı aracı tasarlıyor

TRABZON'da, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıfta okuyan 7 kız öğrenci, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için 'Tekno Entalpi' ismini verdikleri takım kurdu.

Liseli kız öğrenciler, insansız su altı aracı tasarlıyor
21.07.2020 08:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 08:52

TRABZON'da, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıfta okuyan 7 kız öğrenci, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için 'Tekno Entalpi' ismini verdikleri takım kurdu. Öğrenciler, 30 metrekarelik atölyede su altı görüntüleme sistemleri üzerinde geliştirdikleri projeyi hayata geçirmek için çalışıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da sosyal medyadan paylaşarak destek verdiği öğrenciler, yerli üretime katkı sunmayı amaçlıyor.

Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Nihan Balcı, Beyza Kadı, Betül Dural, Şeyma Nur Day, Feyza Baltürk, İrem Soytürk ve Sena Dilber, TEKNOFEST için 'Tekno Entalpi' ismini verdikleri takım kurdu. Ortahisar ilçesi Demirkırlar Sanayi sitesinde 7 arkadaş çalışmalarını kendilerine tahsis edilen 30 metrekare atölyede sürdürüyor. Kız öğrencilere daha önce TEKNOFEST yarışmasına İnsansız Su Altı Aracı (İSAA) kategorisinde katılan ve 2 kez birincilik kazanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Kaan Öztürk eşlik ediyor. Öğrenciler, su altı görüntüleme sistemleri üzerinde geliştirdikleri projeyi hayata geçirmek için çalışıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medyadan paylaşarak destek verdiği öğrenciler, projeleriyle su altı aramalarına ve yerli üretime katkı sunmayı amaçlıyor. 

'KENDİ BAŞLARINA YAPTILAR'KTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Kaan Öztürk, birçok üniversite ekibinin yapamadığı işi yaptıklarını ve iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi. Öztürk, "Burada gençlerimize su altı robotu nasıl yapılır diye öğretiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız Trabzon'da bir imam hatip lisesi son sınıf öğrencileri. Birçok ekiple birlikte çalıştık fakat bu arkadaşlarımız en yoğun çalışanlar. Bu ekip diğer gençlere örnek oluyor. Gelecekte büyük bir potansiyeli olan bir işe başlamış oldular. TEKNOFEST'e birlikte hazırlanıyoruz. Aracın şasesini, iticilerini ve kumandasını bitirmek üzereler. Birçok üniversite ekibinin yapamadığı işi kendi başlarına yaptılar ve gayet iyi bir iş çıkardılar. Yaklaşık 1 ay içerisinde aracı tamamlayıp suya atmayı planlıyoruz. Ondan sonra da yarışmaya gideceğiz. Selçuk Bayraktar'ın attığı tweet arkadaşlara motivasyon oldu" dedi.'TEKNOFESTE KATILMAK İNSANA ÖZEL HİSSETTİRİYOR'Takımın kaptanı Nihan Balcı da gezmeye gittikleri TEKNOFEST yarışmasında 'neden yarışmacı olmayalım' düşüncesiyle Tekno Entalpi takımını kurduklarını belirterek, "Okula geldiğimde arkadaşlarıma söyledim ve bir takım oluşturduk. Haftanın hemen hemen her günü atölyedeyiz. Sürekli çalışıyoruz. TEKNOFEST yarışmacı olarak katılmak insana özel hissettiriyor. Kendimizi kanıtlayabilmemiz için çok fazla çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.'MADDİ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYORUZ'

Betül Dural ise "Sosyal medya ve sponsorluk ekibindenim. Selçuk Bayraktar'ın atmış olduğu tweet paylaşılarak bizim açımızdan gündem oldu. Bu sayede çok fazla dönüş aldık. Bu bizi mutlu ve motive etti. 30 metrekarelik bir alanda çalışıyoruz. Projenin son aşamasına doğru ilerlediğimizden dolayı ürünlere ihtiyacımız olduğu için maddi desteğe ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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