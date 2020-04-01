Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor
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Anadolu Lisesi, İstanbul, Küçükköy

Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor

Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gururlandıran başarı Öğretmenler üretti, belediye satın almak için talepte bulundu İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik...

01.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:26
Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor

Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor

Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gururlandıran başarı

Öğretmenler üretti, belediye satın almak için talepte bulundu

İSTANBUL - İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'nin üretimi tamamlanarak makinede günde 100 bin cerrahi maske üretimine başlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise üretilen maskeleri almak için talepte bulundu. Ayrıca üretilen maskelerin hazırlanmasına Gaziosmanpaşa Kadın Aile Müdürlüğü kursiyerlerinin de destek vereceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yeni tip korona virüs(Covid-19) önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim kapasitesi kullanılarak, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçiliyor. İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretimi tamamlandı. Üretilen bu makineyle günde yaklaşık 100 bin maskenin seri imalatı yapılabiliyor. İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan imalathaneyi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu gezerek incelemelerde bulundu. Üretim ile ilgili bilgi alan Usta, belediye olarak üretime destek vereceklerini ifade etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü kursiyerlerinin de destek vermesi ile günlük maske sayısının artması hedefleniyor.

"Buradaki hocalarımıza destek olacağız"

Meslek lisesinde yapılan üretim ile gurur duyduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin ustu, "Öğretmenlerimiz zorda kalmanın ihtiyaç durumunda nelerin yapılabileceğinin bir ürününü ortaya koydular. Toplumda en çok ihtiyaç duyulan ve sağlık alanında da kullanılan maskenin üretimine başlamış oldular. Yerli makinemiz ile birlikte yerli maskemizin imalatını gerçekleştiriyorlar. Sadece gönüllülerin ürettiği maskelerin bile ihtiyaçları karşılayabileceği boyutta olduğunu görüyoruz. Yeter ki israf etmeyelim ve panik yapmayalım. Bizde belediyemiz ile dayanışma içerisinde buradaki hocalarımıza destek olacağız" dedi.

"Günlük üretim kapasitesi ise 100 bin adettir"

Ultrasonik ses dalgaları ile kumaşların birbirine yapıştırıldığını söyleyen Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, Gülfem Yenenlibağ, "Ultrasonik 3 Boyutlu Cerrahi Maske Üretim Makinesi, saate 7 bin 200 adet maske yapabiliyor. Makinanın günlük üretim kapasitesi ise 100 bin adettir. Tüm insanlığa faydalı olmak adına maske üretimini biz meslek liselerimizde yapmak istedik. Talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımıza maskelerimizi gönderiyoruz. Ürettiğimiz cerrahi maskelerimiz de kumaşlarımızın ultrasonik titreşimleri ile yapıştırıyoruz. Makine kendisi burun telini alıyor ve üretimi gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor

Kaynak: İHA

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Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor
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