Lise öğrencileri tercihini Kanada'dan yana kullanıyor

2021-2022 eğitim öğretim yılını öğrenci değişim programları ile yurt dışında okumak isteyenler için başvurular devam ediyor. Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP Türkiye, yurt dışı eğitimi için yapılan başvurular sonucunda Kanada'nın, öğrencilerin tercih ettiği ülkeler arasında öne çıktığını açıkladı.

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını pek çok alanda olduğu gibi yurt dışı eğitim alanında da etkilerini gösterdi. Salgının başladığı ilk aylarda ülkelerin tedbir alarak sınırlarını kapatması, öğrenci değişim programlarının seçmeleri ve okulların öğrenci kabullerinde aksamalara neden oldu. Geçtiğimiz eylül ayında salgının büyük oranda kontrol altına alınmasıyla başvurular yeniden başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında yurt dışında okumak isteyen aday öğrencilerin seçmelerinin ise salgın tedbirleri kapsamında 2021'in nisan ayına kadar devam edeceği açıklandı.

Bu süreçte lise öğrencilerinin tercihini Kanada'dan yana kullandığını açıklayan Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP'in Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, "Kanada, halihazırda kullandığı uzaktan eğitim altyapısı ile pandemi koşullarında da eğitim sistemini başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Öğrenci kabulü ve eğitim süresince benimsediği uygulamalarla da özellikle Türkiye'deki öğrenciler için gerek sağlıkları gerekse eğitimlerinin devamlılığı noktasında güvence veriyor" dedi.

14 GÜN KARANTİNA VE SAĞLIK SİGORTASI KOŞULU

Kanada'nın öğrenci kabulü için koştuğu şartlara da değinen Cerrahoğlu, "Kanada'ya mevcut bir eğitim vizesi (study permit) olan öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılında değişim programlarına katılabilecekler. Uçuşun ardından ülkeye girişte ise 14 gün karantina koşulu bulunuyor. Ocak ayı itibarıyla varış tarihlerinden en fazla 3 gün önce yapılmış ve sonucu negatif bir PCR test sonucu ibrazı zorunlu tutuluyor. Aynı zamanda öğrencinin sağlık sigortası da olması gerekiyor. Online olarak kolejlerde ve üniversitelerde diploma, lisans ve master programlarına katılacak olan öğrenciler için ise iki aşamalı vize uygulaması söz konusu. Dil okuluna gidecek öğrenciler için de vize başvuruları açık" diyerek vizelerin açıklanma süresinin 5 aya kadar uzayabildiğini belirtti.

Kanada'nın eğitim sisteminde de pandemi şartları doğrultusunda yeni uygulamaların başladığını söyleyen Cerrahoğlu, ilgili prosedürleri şöyle aktardı:

"Kanada'da her eyaletin eğitim bakanlıkları kendi bölgelerindeki halk sağlığı uzmanları ile koordinasyon halinde, hasta sayılarını ve pandeminin gidişatını takip ediyor. Hem öğrencilerin hem de bölge halkının sağlığını koruyacak tedbirler alıyor. Hasta sayılarının az olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde okullar yüz yüze eğitime açıkken daha yoğun nüfusun olduğu ve hasta sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ise dönemsel olarak uzaktan eğitime geçilebildiği gibi hibrit ve alternatif eğitim modelleri de uygulanıyor. Uluslararası öğrencilerin pandemi sürecinde eğitime dahil olabilmeleri için ise ulusal bazda tedbirler alınmış durumda. Bu kapsamda yalnızca Covid-19 Hazırlık Planını devlete onaylatmış olan eğitim kurumlarının yurt dışından öğrenci kabul etmelerine izin veriliyor. Başvurular ise kontenjanlar dahilinde sürüyor ve öğrenci seçmelerinde gerek fiziksel gerek çevrimiçi yöntemler kullanılıyor."

ANADOLU'DAKİ ÖĞRENCİLERE DE REHBERLİK

WCEP olarak tüm Türkiye'den öğrenci değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilere seçmelere katılma fırsatı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Cerrahoğlu, "Sadece büyükşehirlerdeki değil Anadolu'daki öğrencilerimize de yurt dışında lise eğitimi alabilmeleri için fırsatlar sunuyor, hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara rehberlik ediyoruz. Şu anda seçmeler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Kayseri, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla ve Uşak'ta sürüyor. WCEP olarak yarınlarımızı inşa edecek gençlerin elinden tutmaya devam ediyor, ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetişmeleri için yanlarında yürümeyi bir an olsun bırakmıyoruz. Dünya çapında geliştirdiğimiz işbirlikleri ile de tüm engelleri aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı