Likya yoluna yürüyüşe çıkan gençten 2 gündür haber alınamıyor
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Konyaaltı, Antalya, Likya, 3. Sayfa

Likya yoluna yürüyüşe çıkan gençten 2 gündür haber alınamıyor

Antalya'da Likya yoluna yürüyüşe çıkan 30 yaşındaki Hasan Atılgan'dan 2 gündür haber alınamıyor.

17.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:17
Likya yoluna yürüyüşe çıkan gençten 2 gündür haber alınamıyor

Antalya'da Likya yoluna yürüyüşe çıkan 30 yaşındaki Hasan Atılgan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Son sinyalin barajdan geldiğini öğrenen baba, oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor.


Edinilen bilgiye göre, iki üniversite mezunu Hasan Atılgan, Konyaaltı ilçesindeki evinden 13 Mart Cuma günü Likya yolu yürüyüşü yapmak için ayrıldı. En son Olimpos yolu üzerinde ailesine mesaj atan Atılgan'dan bir daha haber alınamadı. Oğlundan haber alamayan baba Aziz Atılgan, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, Konyaaltı Hirsarçandır Mahallesi ve Likya yolu güzergahında arama çalışması başlattı.


"Dün, güvenlik olarak işe başlayacaktı"


Oğlundan sinyalin en son 13 Mart Cuma günü Kumluca Alakır Barajı'ndan geldiğini belirten baba Aziz Atılgan, "Perişan bir vaziyetteyim. Bir köydeki arkadaşına gitmiş. Ardından yürüyüşe çıkacağım demiş. 30 yaşında iki üniversite bitirdi. İş arıyordu. Zorla bir iş buldu. Dün güvenlik olarak işe başlayacaktı. Şu anda oğlumu arıyorlar. Sinyalin yanlış olduğunu düşündükleri için, genelde kaybolanların olduğu bölgede arama yapıyorlar. Duyan ve görenlerin bildirmesini rica ediyorum. Oğlum inşallah bulunur" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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