Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel aynı gün evde olmak

15.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:10

MERHUM Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller'in de aralarında olduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan, THY'nin efsane kaptan pilotu Mehmet Bodur, 43 yıl uçtuğu gökyüzünde, liderlerle yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Bodur, "Özal, uçağın kalkışı ve inişi sırasında kokpite gelirdi, Demirel akşamı evinde geçirmek için günlük uçuşlar yapardı. Çiller ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ederdi" dedi.

Hava Kuvvetleri'nde 20 yıl, Türk Hava Yolları'nda 23 yıl süren uçuş hayatının, 28 bin 300 saatini gökyüzünde geçiren ve THY'nin efsane pilotu olarak hafızalara kazınan Mehmet Bodur, son uçuşunu geçen yıl, doğum günü de olan 10 Nisan günü gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya giden uçağın kokpitinde son kez kaptan pilot olarak görev alan Bodur, uçuşu tamamladığında ise iki müjdeyi birden aldı: Hem dede olmuştu hem de oğlu Burak, kaptan pilot eğitimini tamamlamış, babasının dört sırmalı apoletlerini takacaktı.

Kaynak: DHA