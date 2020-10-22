Libyalı taraflar arasında Tunus'ta yürütülecek müzakereler 9 Kasım'da başlayacak
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Libyalı taraflar arasında Tunus'ta yürütülecek müzakereler 9 Kasım'da başlayacak

22.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:11
Libyalı taraflar arasında Tunus'ta yürütülecek müzakereler 9 Kasım'da başlayacak

Tunus Dışişleri Bakanlığı, ev sahipliği yapacağı Libya müzakerelerinin 9 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, ev sahipliği yapacağı Libya müzakerelerinin 9 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, bugün video konferans aracılığıyla, Cezayir, Moritanya, Fas, Tunus, Libya, Malta, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve uluslararası temsilcilerin yer aldığı 5+5 Batı Akdeniz Diyaloğu toplantısına katıldı.

Toplantıdaki katılımcı ülkeler, Libyalı taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde krize kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla 9 Kasım'da gerçekleştirilecek müzakerelere ev sahipliği yapacağı için Tunus'u tebrik etti.

Açıklamaya göre Cerendi, ülkesinin "Libya'da tarafların ortak ateşkes çağrısının ve dış müdahale olmaksızın BM'nin himayesinde Libyalıların-Libyalılarla diyaloğuyla elde edilecek kalıcı bir siyasi çözümün destekçisi" olduğunu vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri arasında Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlıklı iki ayrı turda görüşmeler yapıldı. Tarafların, Libya'daki üst düzey devlet kurumlarına yapılacak atamalardaki kriterler üzerine anlaştığı duyuruldu.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı'dan oluşuyor.

Aynı şekilde, yakın dönemde Mısır'da siyasi müzakereler ve Cenevre'de de kalıcı ateşkes ve güvenlik meselelerini görüşmek üzere askeri heyetlerden oluşan 5+5 görüşmeleri yürütülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Tunus'ta yapılacak görüşmelere ilişkin yazılı açıklamasında, söz konusu diyalog toplantılarının, Montrö görüşmelerinden çıkan tavsiyelerin yanı sıra Fas ve Mısır'da varılan uzlaşılar dahil, Libyalılar arasındaki son istişarelerde sağlanan ilerlemeye dayanacağını kaydetmişti.

Darbeci lider Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkenti ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle istikrarsızlıkla boğuşan Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'nın meşru temsilcisi Libya hükümetine bağlı güçlerin Hafter ve uluslararası müttefiklerini bu yılın nisan mayıs aylarında Trablus ve ülkenin batısından uzaklaştırmasıyla, siyasi çözüm arayışları ve müzakereler yeniden ivme kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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