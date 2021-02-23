Libya'da kaçırılan pastaneci ve çalışanının aileleri, müjdeli haber bekliyor

ÇALIŞMAK için gittikleri Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan pastane işletmecisi Halil Gözel (52) ile yanında çalışan baklava ustası Nurettin Çalık'ın (48) aileleri, gelecek güzel bir haberi bekliyor.

ÇALIŞMAK için gittikleri Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan pastane işletmecisi Halil Gözel (52) ile yanında çalışan baklava ustası Nurettin Çalık'ın (48) aileleri, gelecek güzel bir haber i bekliyor.

Adana'dan 2 yıl önce çalışmak için Libya'nın Sirte kentinde pastane işletmeye başladı. Ailesi, 6 Şubat 2020'den sonra Gözel'e ulaşamadı. 2 çocuk babası Halil Gözel'in, 2011 yılından bu yana zaman zaman çalışmak için gittiği ülkede Sirte'nin Hafter güçlerinin eline geçmesi sonucu 2 Türk işçisi ve ortağı ile birlikte alıkonularak Bingazi kentine götürüldüğü ileri sürüldü. Ailesi, Gözel ve ortağı ile 2 işçisinin Türkiye'ye dönebilmeleri için yardım beklediklerini dile getirdi.

'1 YILDAN FAZLA SÜREDİR HABER ALAMIYORUZ'1 yıldan fazla bir süredir babasından haber alamayan Meltem Gözel Demir (28), müjdeli bir haber bekliyor. Babaları için devlet yetkililerinden yardım istediklerini belirten Gözel Demir, "Babam yaklaşık 10 yıldır Libya'ya gidip gelir. 2019 yılının temmuz ayında Sirte kentinde oradaki Türk arkadaşlarıyla birlikte pastane işletmeye başladı. 6 Şubat'ta oradaki esnaf babam ve arkadaşlarının alıkonulduğunu bize haber verdiler. Alıkonulmalarının sebebi de Türk olmaları. Babam ve arkadaşlarını 1 yıldan fazla bir süredir alıkoyuyorlar. Hiçbir şekilde babamı görmedik, sesini duymadık. Sağlık sorunu var mı, ne şekilde davranıyorlar bilmiyoruz. Sadece konsolosluktan öğrendiğimiz kadarıyla yaşadığını biliyoruz. Başka hiçbir bilgi yok. Sadece Türk oldukları için böyle oldu. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz" dedi.Halil Gözel ile birlikte alıkonulan işçilerden baklava ustası Nurettin Çalık'ın Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan babası Musa ve annesi Döndü Çalık da oğullarından gelecek güzel bir haber i beklediklerini söyledi. Oğlunun fotoğrafına bakarak sürekli gözyaşı döken Döndü Çalık, onun kurtarılıp Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşine seslenen Çalık, "Oğlum Adana'dan çalışmak için Libya'ya gitti. Oğlumdan hiçbir haber alamıyoruz. Emine Erdoğan, sen de bir annesin, Allah rızası için senden rica ediyorum. Benim evladımı bulun da gönderin. 1,5 yıldan beri hiçbir haber yok. Kaçırıldı mı, öldü mü bilmiyorum. Hiçbir haber alamıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, hanımı Emine Erdoğan'dan oğlumu bulup getirmelerini istiyorum" diye konuştu.

Musa Çalık ise tutuklandığı günden bu yana oğlundan hiç haber alamadıklarını, sağ olup olmadığını dahi bilmediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender ZENGİN