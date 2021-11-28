Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, seçimler için konseyin var gücüyle çalıştığını belirtti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi'nin, yaklaşan başkanlık ve parlamento seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Başkanlık Konseyi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğinden istifa ettiğini açıklayan Jan Kubis'le başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Açıklamada, ikilinin 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri başta olmak üzere Libya'daki siyasi gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Görüşmede Menfi'nin, Başkanlık Konseyi'nin, yaklaşan seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, seçim sonuçlarının halkın iradesini yansıtması, özgür, adil ve şeffaf olması için var gücüyle çalıştığını ifade ettiği kaydedildi.

Kubis de BM'nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin zamanında yapılabilmesi için desteğini sürdürdüğünü ifade ederek, uluslararası toplumun, Libya halkını istikrar ve barışa götürecek bu önemli kazanımı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Yüksek Seçim Komisyonu, Libya'da 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'in de aralarında bulunduğu 73 kişilik aday listesini açıklamıştı.

Komisyon, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam da aralarında bulunduğu 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Libyalılar, seçimlerin petrol zengini olan ülkelerinde silahlı çatışmanın sona ermesine katkıda bulunacağını umuyor.

AA / Ammar El Khalfi - Son Dakika Haberleri

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