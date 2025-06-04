Lgs'ye katılacak adaylar, sınava girecekleri okulun adını, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgelerini MEB'in resmi sisteminden öğrenmek istiyor. Özellikle sınav heyecanı yaşayan 8. sınıf öğrencileri için LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025 sorusu büyük önem taşıyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? İşte detaylar...

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS sınav giriş belgesi 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda ilan edilecek.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

LGS sınav giriş yerleri, e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve okul bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini görüntüleyebilecekler. Ayrıca okul müdürlükleri, sınav giriş belgelerini onaylayarak öğrencilere teslim edecek.

LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak.

Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi olmadan sınava girilemez. Bu yüzden belgeler sınavdan birkaç gün önce kontrol edilmeli.

Sınav günü en az 1 saat önce sınav yerinde olunması önerilir.

Yasaklı materyaller (cep telefonu, akıllı saat, kulaklık vb.) kesinlikle sınav salonuna sokulmamalıdır.

Kalem, silgi, kalemtıraş gibi temel ihtiyaçlar okul tarafından sağlanabilir, ancak öğrenci yine de kendininkileri yanında bulundurmalı.

Rahat ve sade kıyafetler tercih edilmeli; sınav salonunda dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınılmalıdır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.