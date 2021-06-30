LGS'den 500 tam puan alan Aleyna Yüksel'den ders çalışma tavsiyesi Açıklaması

Çorum'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Aleyna Yüksel ve ailesi başarının mutluluğunu yaşıyor.

Çorum'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Aleyna Yüksel ve ailesi başarının mutluluğunu yaşıyor.

Cumhuriyet Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Yüksel, LGS'deki soruların tamamını doğru yanıtlayarak, 500 tam puan aldı.

Yüksel, AA muhabirine, sınava tam puan alma hedefiyle hazırlandığını ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sınavdan çıktığı andan sınav sonuçlarının açıklandığı ana kadar cevap anahtarında kaydırma yapmış olmanın endişesini duyduğunu belirten Yüksel, "Sınav sonuçları açıklandığında heyecanlı ve stresliydim. Cevap anahtarında kaydırma yapmış olmaktan korkuyordum ama şimdi hepsi geçti sayılır. Her zaman için hedefim birinci olmaktı ama belki bir iki yanlış yapabilirim diye düşünüyordum. Ara derslerden dikkat hatasından dolayı bir iki yanlış ya da bir boş olabilirdi belki ama dereceye girmeyi bekliyordum." dedi.

Sınava Cumhuriyet Ortaokulu'nda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nda hazırlandığını dile getiren Yüksel, "Öğretmenlerimiz çok yardımcı oldu, yapamadığım soruları öğretmenlerime sordum. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz çok uğraştı ve emeklerimizin karşılığını aldık çok şükür." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin stresli geçtiğini ancak salgını fırsata çevirdiğini anlatan Yüksel, evde daha fazla ders çalışma imkanı bulduğunu kaydetti.

İstanbul Erkek Lisesi'ne girmeyi düşündüğünü, ancak son kararını henüz vermediğini belirten Yüksel, "Bundan sonra hedefim öncelikle liseyi de başarılı bir şekilde bitirmek istiyorum. Lise boyunca üniversite sınavına hazırlanacağım. Çok yoğun bir çalışma dönemi olacak benim için. Meslek olarak genetik mühendisliği istiyorum. Kimya ve biyolojiyi, fen alanlarını çok severim. Zaten sayısal derslerim daha iyi. Bu nedenle genetik mühendisliği istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksel, bundan sonraki dönemde sınavlara hazırlanan öğrencilere öğretmenleriyle sürekli irtibatta olmalarını önererek, "Öğretmenleriyle çalışacak arkadaşlarım öğretmenleriyle sürekli irtibatta olsunlar. Yapamadıkları soruları öğretmenlerine sorduklarında yeterince başarılı olacaklardır." tavsiyesinde bulundu.

Yüksel ayrıca, hazırlık sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü belirterek, anne ve babasına teşekkür etti.

-"Aleyna ilimizi gururlandırdı"

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise başarılı öğrenci ile babası Oğuzhan, annesi Sema Yüksel ve öğretmenlerini Milli Eğitim Müdürlüğünde ağırladı.

Bir süre sohbet ettiği Yüksel'i kutlayan ve tablet hediye eden Kodek, öğrencinin başarısından ötürü ailesinin ve öğretmenlerinin mutluluğunu paylaştığını söyledi.

Aleyna'nın tüm sorulara doğru yanıt vererek çok büyük bir başarı elde ettiğini belirten Kodek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ilimizi de gururlandırmış oldu. Dileğim odur ki bundan sonraki eğitim hayatında da bu başarısını sürdürür. İnşallah ülkemizin en spesifik üniversitelerine girip, bu ülkenin beyin takımlarından biri olacak. Benim ona inancım tam çünkü kendisinde bu potansiyel, bu çalışma şevki var. Elde ettiği başarıdan ötürü kendisine ve onu yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah bu devlete, bu millete en güzel hizmetleri yapacak."

Kent merkezinde çay ocağı işleten baba Oğuzhan Yüksel ise kızının çok zeki ve başarılı olduğunu ve eğitimi için bütün imkanlarını kullanacağını belirterek, "Biz Türk insanıyız, gerekirse ceketimi satar, yine okuturum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan