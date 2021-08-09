LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 2. nakil tercih sonuçları belli oldu. 1 milyon 243 bin 830 öğrencinin ve velilerinin yakından takip ettiği LGS 2. nakil tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfasından erişime açıldı. Peki, LGS Nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı...