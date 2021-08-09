LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı...
LGS 2. nakil tercih sonuçları belli oldu. 1 milyon 243 bin 830 öğrencinin ve velilerinin yakından takip ettiği LGS 2. nakil tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfasından erişime açıldı. Peki, LGS Nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı...
Birçok öğrencinin eğitim hayatını yakından ilgilendiren Lise giriş sınavı 2. nakil tercih sonuçları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Öğrenciler yaptığı aramalarda en çok "LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS Nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı..." gibisoru ve konuları aratmakta. Lise Giris Sınavı (LGS) 2. Nakil tercih sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Lise Giriş Sınavı (LGS) 2. nakil tercih sonuçları 9 Ağustos 2021 Pazartesi saat 08:00'den itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler "www.meb.gov.tr" üzerinden LGS 2. nakil tercih sonuçlarını öğrenebilir.
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LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Lise Giriş Sınavı (LGS) 2. nakil tercih sonuçları "www.meb.gov.tr" sitesinde yer alan "Duyurular" ve "Sınavlar" sekmesi üzerine tıklayın. Açılan ekranda "2021 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları" yazan bölüme tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada gösterilen bölüme T.C kimlik numaranız ve güvenlik kodunu girdikten sonra "tamam" bölümünü seçmeniz halinde sonuçlarınız kısa bir sürede karşınıza çıkacaktır.