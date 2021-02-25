Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli?

Bir süredir magazin gündeminden uzak olan Leyla Bilginel katıldığı programlarla gündeme geliyor. Leyla Bilginel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Leyla Bilginel hakkında merak edilenler. Leyla Bilginel hayatı ve biyografisi. Leyla Bilginel kimdir?

Bir dönem magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Leyla Bilginel merak konusu oldu. İşte Leyla Bilginel hakkında merak edilen Leyla Bilginel kimdir, Leyla Bilginel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?

Leyla Bilginel 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. . Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Bilginel üniversiteden sonra 2 yıl tiyatro eğitimi aldı, 3 yıl habercilik yaptı. İlk olarak bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde yer aldı. 2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev aldı. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.

Leyla Bilginel, 2014'te oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurdu. Leyla Bilginel, 2007 yılında Amerika'daki bir sperm bankasında geçirdiği küçük operasyon sonucu hamile kalmıştı. Daha önce hiç evlenmeyen Leyla Bilginel, bu dönemin evliliklerine inanmadığını dile getirmişti.

2014 yılında oğlu Kayra'yla birlikte Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'e yerleşerek yeni bir hayat kuran Leyla Bilginel, 2018 yılında dang humması nedeniyle zor günler geçirmiştir.