LEFKOŞA- KKTC vatandaşları, yeni hükümetin "öncelikle ekonomiye odaklanması" görüşünde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, pazar günkü milletvekilliği erken genel seçiminin ardından iş başına gelecek yeni hükümetin ilk olarak ekonomik meselelere eğilmesini ve halkın refahını artırmaya yönelmesini bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, pazar günkü milletvekilliği erken genel seçiminin ardından iş başına gelecek yeni hükümetin ilk olarak ekonomik meselelere eğilmesini ve halkın refahını artırmaya yönelmesini bekliyor. Ayrıca Türk toplumu, Kıbrıs konusunda Türkiye ile uyumlu adımlar atılmasını istiyor.

AA muhabiri, başkent Lefkoşa'da KKTC'li seçmenlere, 23 Ocak Pazar günü yapılacak seçimle göreve gelecek hükümetten beklentilerini sordu.

Vatandaşlar, başta ekonomik politikaların uygulanmasının yanı sıra sağlık, altyapı ve eğitim gibi konularda yeni hükümete büyük görevler düştüğüne inanıyor. Halk, yeni hükümetin Kıbrıs konusunda Türkiye ile uyumlu adımlar atmasının da önemine işaret ediyor.

Emekli Metin Paşa, yeni hükümetten beklentilerinin pahalılığın önlenmesi, ekonominin dengelenmesi ve refahın artırılması olduğunu söyledi. Yolların düzenlenmesi gerektiğini de belirten Paşa, trafiğin yapılacak düzenlemelerle rahatlatılması gerektiğini ifade etti.

Paşa, "(Kıbrıs konusunda) Yeni hükümetin Türkiye ile yol yürümesini isteriz, Türkiyesiz bu iş olmaz. Ondan önce Rumlar ile bir anlaşma olmaz. Yarım asrı geçti, Rumların uzlaşıcı bir tavrı yoktur. Artık bundan sonra Rumlardan bir umut beklentisi olmaması lazım. Yürütülen iki devletli çözüm politikası iyidir, Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolun arkasında yürümek doğru olacaktır." diye konuştu.

Memur Lalehan Kürt de kurulacak hükümetten ilk beklentinin ekonominin düzeltilerek pahalılıkların ortadan kaldırılması olduğunu söyledi. Göreve gelecek hükümetin, sağlık sisteminden yolların düzenlenmesine kadar genel anlamda birçok hizmet yapması gerektiğine işaret eden Kürt, hükümetin Türkiye ile iyi ilişkiler kurarak desteğini alması gerektiğini dile getirdi.

"Ekonomik açılımlar olsun"

Emekli Özner Ağıt ise "Yeni hükümetin pahalılığı ve ekonomiyi düzeltmesini bekliyoruz. Ekonomik açılımlar olsun. Bu ülkede üretim ve istihdam için yapılacakları bütün partilerin birlikte düşünmesi gerekir." dedi.

Hükümete Kıbrıs konusunda da önemli görevler düştüğünü vurgulayan Ağıt, Türkiye'nin desteğinin bu noktada önemli olduğunu ve Türkiyesiz bu işin sürdürülemeyeceğini vurguladı. Ağıt, "KKTC genelinde yollarla ilgili Türkiye'nin de finansman olduğu birçok proje yarım kaldı, bunların bitirilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Genç işçi Ahmet Çapkın, hükümetten ilk beklentisinin ülkeyi daha iyi taşımaları ve yaşam koşullarını iyileştirilmesi olduğunu belirterek "Yeni hükümetin gençlere iş imkanı sağlaması ve gençlerin önünü açması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

"Hükümetin ilk olarak el atması gereken konu, maaşlar ve ekonomi"

İşçi Hatice Gündeş de yeni hükümetten ekonomik sorunlarını çözmesini beklediklerini ancak bunun kolay olmadığını kaydetti.

Gündeş, "Hükümetin ilk el atması gereken konu, maaşlar ve ekonomi. Dengesiz satış fiyatlarına da el atılması gerekiyor. Bir yerde 15 lira olan başka yerde 25 lira. Neden bunlar denetlenmiyor? Tüm yarım bırakılan projelerin sonlandırılması gerekir ki, halk bir şeyler görsün, umutlansın." diye konuştu.

İşçi Nurcihan Osmanlızadeler ise yeni gelen hükümetin ilk önce eğitime, daha sonra ise trafiğe odaklanması gerektiğini belirtti.

Esnaf Tuncay Mizan da yeni kurulacak hükümetin sağlam bir temele oturtulmasını beklediklerini vurgulayarak "Ekonomiye de bir düzen gelmesi lazım, ekonomik açılımlar olması gerek. İşsizliğin azaltılarak, istihdamın artırılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.