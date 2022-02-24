Lavrov kimdir? Sergey Lavrov'un görevi nedir? Lavrov kimdir, kaç yaşında, nereli?

Lavrov kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. 9 Mart 2004'te, Vladimir Putin, Lavrov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı ve Lavrov görevi Igor Ivanov'dan devraldı. 21 Mayıs 2012'de Dmitri Medvedev tarafından aynı göreve tekrar atanan Sergey Lavrov'un görevi nedir? Lavrov kimdir, kaç yaşında, nereli?

SERGEY LAVROV KİMDİR?

21 Mart 1950 yılı Moskova doğumlu, Rus diplomattır ve 2004'de Rusya'nın dışişleri bakanı olarak görev yapmaya başladı. Babası Tiflis doğumludur. Rusça, İngilizce, Fransızca ve Singalaca dillerini bilmektedir. Singalaca dilini Sri Lanka'da öğrenmiştir.

1972 yılında Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun oldu.

1972 yılında SSCB'nin Sri Lanka büyükelçiliğinde göreve başladı. 1976-1981 yılları arası SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesinde görev aldı. 1981-1988 yılları arası SSCB BM daimi temsilciliği 1.Sekreteri olarak görev yaptı.

1988-1990 yılları arasında SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

1990-1992 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Küresel Problemler ve Uluslararası Teşkilatlar Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. 1992-1994 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

1994-2004 yılları arası Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcisi olarak görev yaptı. Son olarak 2004 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.

Gençlik yılları ve eğitimi

Annesi Sovyet Dış Ticaret Bakanlığı'nda çalışıyordu.

Liseyi gümüş madalyayla bitirdi. Lavrov'un en sevdiği ders fizikti. Bu yüzden hem Ulusal Nükleer Araştırma Üniversite'si, hem de Moskova Üniversitesi Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'ne girmek istiyordu; fakat sonradan Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne girdi ve 1972'de oradan mezun oldu.

Üniversitedeki yıllarında uluslararası ilişkilere çalıştı. Yakın zamanda Singalaca, Dvihei (Maldivler), İngilizce ve pek akıcı konuşamadığı Fransızca'yı öğrendi. Üniversiteye kabul edildikten sonra diğer öğrencilerle beraber bir aylığına Ostankino Kulesi inşasına yardım etmeye gitti.

Lavrov, yaz tatillerinde Hakasya, Tuva ve Rusya Uzak Doğusu'na çalışmaya gitti.

Üniversitenin üçüncü yılında Maria Lavrova ile evlendi.

Kariyeri

Sri Lanka'daki diplomatik kariyeri

Kurallara göre Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun olan her öğrenci devletin belirlediği zaman kadar dışişleri bakanlığında çalışmak zorundaydı.

Lavrov Sri Lanka'da danışman olarak çalışmaya başladı. O dönem SSCB ve Sri Lanka yakın ekonomik ilişkiler içerisindeydi ve SSCB ülkede kauçuk üretimini başlatmıştı.

Sri Lanka'daki elçilik aynı zamanda Maldivler ile de ilişkileri sağlıyordu. Lavrov'un görevi ülkeyi analiz edip rapor hazırlamaktı ama ayrıca çevirmen ve kişisel sekreter olarak da çalıştı. Lavrov, sonradan ataşeliğe terfi etti.

Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi ve BM

1976'da Moskova'ya döndü. SSCB Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde üçüncü ve ikinci sekreter olarak çalıştı.

1981'de New York'taki BM Elçiliği'ne kıdemli danışman olarak atandı. 1988'de Moskova'ya döndü ve SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 1990-1992 yılları arasında SSCB Dışişleri Bakanlığı Küresel Problemler ve Uluslararası Teşkilatlar Dairesi başkanlığı görevini yürüttü.

Rusya Federasyonu

Lavrov,çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 1994'de Rusya BM temsilci oldu ve bu görevini 2004'e kadar sürdürdü.

Dışişleri Bakanlığı

9 Mart 2004'te, Vladimir Putin, Lavrov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı ve Lavrov görevi Igor Ivanov'dan devraldı. 21 Mayıs 2012'de Dmitri Medvedev tarafından aynı göreve tekrar atandı.

Sergey Lavrov, selefleri gibi hem başarılı bir diplomat olduğu hem de politikayı halka hizmet amacıyla kullandığı için takdir edilir. Sert, güvenilir ve aşırı sofistike bir anlaşmacı olarak tanınır.

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