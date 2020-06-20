Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor.

Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor
20.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:26

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, çevre yolunda devam eden asfalt dökme çalışmalarını yerinde inceledi. Toplamda bin 650 metre uzunluğa sahip yol çalışmalarında, 20 bin ton malzeme kullanıldı. Ağır tonajlı araçların yoğun geçiş yaptığı yolda, zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında 8 bin ton kaya, 7 bin 500 ton çakıl ve 4 bin 500 ton sıcak asfalt malzemesi dökülüyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları nedeniyle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı yolda, daha önce yaptıkları iyileştirme çalışmaları kapsamında yollarda bozulmalar meydana geldiğini belirterek, "Bu yapılan çalışma sonucunda Lapseki'de ilk defa otoyol kalitesine kavuşacak zeminde güdümlü malzeme kullanılacak. Çevre yolunda meydana gelen bozulmalar sonucunda vatandaşlarımızdan sık sık şikayetler alıyorduk. Uzun yıllar kullanılabilecek kalıcı bir yol çalışması yapılıyor. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 500 bin lira civarında. Bu ilçemiz adına çok güzel bir yatırım oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Limak Holding, eski Valimiz Orhan Tavlı, Kaymakam Tahir Şahin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre yolu çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçeye bağlı Suluca köy yolu üzerinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu ve yoğun trafiğin yaşandığı iskele meydanında da çalışmalar devam edecek.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Survivor yorumcusu Semih Öztürk, dün Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, dün Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Büyük İstanbul Depremi'nde hangi semtte ne kadar bina yıkılacak? Listenin tepesinde Sultanbeyli var
Büyük İstanbul Depremi'nde hangi semtte ne kadar bina yıkılacak? Listenin tepesinde Sultanbeyli var
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Sezen Aksu Mustafa Ceceli
Spor Adem Büyük Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Lgs Milli Bodrum
Şu an buradasınız: Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:58:49. #1.14#
title