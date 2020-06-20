Lapseki'de çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, çevre yolunda devam eden asfalt dökme çalışmalarını yerinde inceledi. Toplamda bin 650 metre uzunluğa sahip yol çalışmalarında, 20 bin ton malzeme kullanıldı. Ağır tonajlı araçların yoğun geçiş yaptığı yolda, zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında 8 bin ton kaya, 7 bin 500 ton çakıl ve 4 bin 500 ton sıcak asfalt malzemesi dökülüyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları nedeniyle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı yolda, daha önce yaptıkları iyileştirme çalışmaları kapsamında yollarda bozulmalar meydana geldiğini belirterek, "Bu yapılan çalışma sonucunda Lapseki'de ilk defa otoyol kalitesine kavuşacak zeminde güdümlü malzeme kullanılacak. Çevre yolunda meydana gelen bozulmalar sonucunda vatandaşlarımızdan sık sık şikayetler alıyorduk. Uzun yıllar kullanılabilecek kalıcı bir yol çalışması yapılıyor. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 500 bin lira civarında. Bu ilçemiz adına çok güzel bir yatırım oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Limak Holding, eski Valimiz Orhan Tavlı, Kaymakam Tahir Şahin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre yolu çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçeye bağlı Suluca köy yolu üzerinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu ve yoğun trafiğin yaşandığı iskele meydanında da çalışmalar devam edecek.

Kaynak: DHA