Ladik Gölü pelikanların gelmesiyle şenlendi

Samsun'da yüzen adacıkları ve endemik balık türleriyle öne çıkan Ladik Gölü, pelikanların gelmesiyle şenlendi.

Samsun'da yüzen adacıkları ve endemik balık türleriyle öne çıkan Ladik Gölü, pelikanların gelmesiyle şenlendi.

Ladik ilçesinde 870 hektarı kaplayan göl, turna ve tahta balıkları ile tatlı su levreği, sazan, kızılkanat gibi balık türlerinin yaşaması dolayısıyla bölgedeki birçok vatandaşın geçim kaynağı durumunda bulunuyor.

Gölde balıkçıl, leylek, martı gibi 90 farklı kuş türü ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Ladik Gölü, son 2 yıldır ak pelikanların da uğrak yeri haline geldi. Gölde balık avlayan ak pelikanlar, drone ile görüntülendi.

İlçe Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, Ladik Gölü'nün bölge için çok önemli bir ekonomik değer olduğunu söyledi.

Göldeki en önemli ekonomik değerin turna balığı olduğuna işaret eden Özel, "Turna balıkları coğrafi işaret niteliğindedir. Türkiye'de çok az iç sularda yaşamaktadır. Yine gölün üzerinde yüzen adacıklar mevcut. Belirli mevsimler su seviyesi yükseldiğinde adalar yüzüyor. İlkbahar ve yaz aylarıyla gölde renkli nilüferler açıyor. Gerçekten görülmeyen değer fotoğraflar veriyor." dedi.

Göle son 2-3 yıldır pelikanların gelmeye başladığını belirten Özel, "Pelikanların gelmesiyle göl, farklı bir güzelliğe kavuştu. Gölümüz adeta bir kuş cennetidir." ifadelerini kullandı.

Yaban hayatının sürmesi için koşulların en uygun olduğu ender yerlerden Ladik Gölü'nün doğal güzelliğiyle ziyaretçileri etkilediğini dile getiren Özel, herkesi birçok özelliği barındıran gölü ziyaret etmeye çağırdı.

Sazan balığının artması pelikanları göle getirdi

Gölde balık avlayan Ali Osman Titiz ise gölde sazan yoğunlaştıktan sonra pelikanların gelmeye başladığını anlatarak, "Çünkü sazan balıkları pelikanların beslenme ürünüdür. Ben de diğer balıkçı arkadaşlar da balık avına gittiğimizde sandalların peşinde sürüyle geziyorlar. Balıkçılar olarak biz de avladığımız balıkların bir kısmını onlara atıyoruz. Göle pelikanlar ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu.

Ladik'te 30 yıldır balık avcılığı yapan Ahmet Kalyoncu da 5 yıl önce İsrail sazanının gölde artmaya başladığına işaret ederek, "Son 3 yıldır da pelikan sayısı artmaya başladı. Gölün üzerinde ölen balıkları topluyorlar, aslında bir tür temizlikçi suyun yüzeyinde. Bizlere herhangi bir zararı yok. Göle güzellik katıyorlar. Zaten sonbaharla birlikte göç ediyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün