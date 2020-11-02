La Casa De Papel nedir? Oyuncuları kimlerdir? La casa de papel konusu nedir, ne zaman çıktı, yeni bölümler ne zaman çıkacak?

La casa de papel, son dönemlerin izlenme rekorları kıran en iyi dizilerden birisi olarak seçilen bir dizidir. İspanyol yapımı bir dizidir. Farklı senaryosuyla izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Peki La casa de papel nedir, ne demektir, ne zaman çıktı, hangi ülkenin dizisidir? La casa de papel oyuncuları kimlerdir?

Şimdilik 4 sezonu yayınlanan ve 5. sezonu merakla beklenen La casa de papel dizisinin oyuncu kadrosu çok beğeniliyor. Özellikle başrollerdeki isimlerden Profesör ve Berlin karakterlerinin hayran sayısı çok fazla. Peki La casa de papel oyuncuları kimlerdir, La casa de papel nedir, ne demektir, yeni sezon ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL NEDİR?

La casa de papel (İngilizce: Money Heist), İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı.

2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Kendisine profesör diyen soygunun mimarı, Kraliyet Darphanesi'ni soymak için plan yapmış. Bu büyük soygun için zeki, cesur ve çevik suç ortaklarına ihtiyacı vardır. Tarihin en büyük soygun planı için gerekli bu kişiler Tokio, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Monica ve Raquel gibi ülke isimleri alarak kuruluyor. Film güçlü kadın karakteri Tokyo üzerinden anlatılmaktadır. Dostluğun, cesaretin, aşkın ve özgürlüğün sınandığı bu dizi önümüzdeki yılın başında 5. sezonunun yayımlanması beklenmektedir.

LA CASA DE PAPEL NE DEMEKTİR?

Diziyi izleyen bir çok kişinin büyük merakla araştırdığı bir konudur. La Casa De Papel İn anlamı nedir? Dizi İspanyol bir dizidir. Türkçeye çevrildiğinde "kağıt ev" olarak çevrilmektedir. La Casa'ev', Papel ise kağıt' anlamına gelmektedir.

LA CASA DE PAPEL HANGİ ÜLKENİN DİZİSİDİR?

La casa de papel İspanyon yapımı bir soygun ve suç dizisidir. Yani İspanya ülkesine ait bir dizidir.

LA CASA DE PAPEL İLK NE ZAMAN ÇIKTI?

La casa de papel ilk olarak 2 Mayıs 2017 tarihinde İspanya TV kanalında yayınlanmıştı. Daha sonradan yayın haklarını Netflix satın aldı ve Netflix'de dizi ilk olarak 20 Aralık 2017 tarihinde yayınlandı. Dizinin 2. kısmı ise 6 Nisan 2018'de yayınlandı.

LA CASA DE PAPEL TÜM KARAKTERLER

PROFESÖR (ÁLVARO MORTE)

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

BERLİN (PEDRO ALONSO)

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

TOKİO (URSULA CORBERO)

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

DENVER (JAİME LORENTE)

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.

RAQUEL MURİLLO (ITZİAR ITUNO)

Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.

NAİROBİ (ALBA FLORES)

Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.

RİO (MİGUEL HERRAN)

Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.

MONİCA GAZTAMBİDE (ESTHER ACEBO)

Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?/ LA CASA DE PAPEL OYUNCU KADROSU

PEDRO ALONSO (BERLİN) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

26 yaşında iken Grand Hotel adlı dizi ile İspanya'da tanınmaya başladı. La Casa De Papel dizisi ile meşhur olmuş gibi görünsede, bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol almıştır.

URSULA CORBERO (TOKYO) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

1 yaşında kariyer serüvenine başlayan güzel oyuncu, henüz 19 yaşındayken Física o Química adlı dizideki Ruth Gomez karakteri ile dikkatleri üstüne çekmiştir. Asıl çıkışını La Casa De Papel dizisinde Tokyo karakteri ile yakalamıştır. Cesur pozları, güzelliği ile ününe ün katmaktadır. Kendini feminist olarak tanımlayan oyuncu Barcelona takımını desteklediği açıkladı. 1.63 boyunda ve 53 kilodur.

ALVARO MORTE (PROFESÖR) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

İletişim mühendisliği okurken tiyatro ile tanışmış ve oyunculuğa başlamıştır. 2014'te rol aldığı Amar es Para Siempre adlı diziyle üne kavuşmuş asıl çıkışını La Casa De Papel dizisi ile duyurdu. İkiz çocuğu bulunan oyuncunun eşi stilistlik yapmaktadır.

ALBA FLORES (NAİROBİ) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

Aile üyeleri arasında ünlü müzisyen ve yapımcı bulunan oyuncunun annesi tiyatro yapımcısıdır. Tiyatroda başarısı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. 2015 yılındaVis a Vis adlı dizi ile dünya çapında üne kavuştu.İspanya'daki Roman halkına yönelik ayrımcılığa karşı mücadelesi ile bilinen oyuncuyu, La Casa De Papel dizisi ile tanıyor olabilirsiniz.

MİGUEL HERRAN (RİO) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

25 Nisan 1996 tarihinde doğan oyuncu, Goya Ödül Töreni'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandırdı. La Casa De Papel ile üne kavuşmuştur. 2018 senesinde yine Netflix'te dizi severler ile buluşan "Elite" isimli dizi ile şöhretini devam ettirmiştir.Miguel Herrán'ın 2020 senesi itibari ile değeri 1 Milyon $ dır.

JAİME LORENTE (DENVER) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

12 Aralık 1991 doğumlu oyuncu, sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştır. Tiyatro Aşkı için 24 farklı ülkede sahneye çıkmıştır. Ününü Netflix yapımı La Casa de Papel dizisindeki Denver karakteri ile yakalamıştır. Daha sonra yine Netflix yapımı Elite dizisinde yer almıştır. Oyuncu La Casa De Papel ve Elite dizilerinde birlikte rol aldığı Maria Pedraza ile birliktedir.

DARKO PERİC (HELSİNKİ) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

Darko Peric, 25 Mart 1977, Klodovo doğumlu, Sırp oyuncu. İspanyol dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı "Helsinki" rolü ile uluslararası ün kazandı.

ITZİAR ITUNO MARTİNEZ (RAQUEL MURİLLO) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

Itziar Ituño Martínez, 18 Haziran 1974, Biskay, Basauri doğumlu, Bask kökenli İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. İspanyol yapımı La casa de papel adlı dizide Raquel Murillo karakteriyle tanınır. 18 Mart 2020 tarihinde Corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

PACO TOUS (MOSKOVA) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

Francisco Martínez "Paco" Tous (d. 10 Şubat 1964; Puerto de Santa María, Cádiz, Andalucía, İspanya), İspanyol oyuncu. Puerto de Santa María, Cádiz, İspanya'da 10 Şubat 1964'te doğdu. Paco karakterini canlandırdığı İspanya yapımı TV dizisi Los hombres de Paco ile bilinir.

RODRİGO DE LA SERNA (PALERMO) KİMDİR/ HAKKINDA BİLGİLER

Rodrigo de la Serna (d. 18 Nisan 1976; Buenos Aires, Arjantin) Arjantinli oyuncu. Ernesto Che Guevara ismiyle Küba da devrimci hareketin öncülerinden birine dönüşecek olan 23 yaşındaki bir genç ile tıp bilimci arkadaşı Alberto Granado ile çıktıkları Latin Amerika turunu konu alan 2004 yapımlı bir film olan "Motorsiklet Günlüğü" adlı filmde Alberto Granado karakterini canlandıran aktör. 2009 yılında vizyona giren Tetro da da yer almıştır.