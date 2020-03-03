L-39 savaş uçağı nedir? L-39 Albatros savaş uçağı hangi ülkeye ait? L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Aero L-39 nedir?
TSK, Bahara Kalkanı Harekatı devam ederken Suriye rejimine ait L-39 Albatros savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. L-39 savaş uçağı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde. Aero L-39 hangi ülkenin üretimi? L-39 savaş uçağı özllikleri nelerdir?
TSK'nın ve ÖSÖ'nun yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ederken bölgeden sıcak detayları gelmeye devam ediyor. İdlib'de TSK ve ÖSÖ tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde düşürülen Aero L-39 Albatros savaş uçağı ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde.
L-39 ALBATROS SAVAŞ UÇAĞI KÖKENİ VE ÜRETİMİ
Çek Cumhuriyeti'ne ait yüksek performanslı eğitim uçağı olarak bilinen L-39 Albatros L-29 Delfin adlı uçağın gelişmiş bir verisiynudur. Çok güçlü turbofan projesi olan Aero L-39 Albatros, ikinci nesil eğitim uçağı olarak bilinmektedir. En Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139 olarak üretilmiştir.
Çok yönlü bir uçak olan Aero L-39 temel ve gelişmiş eğitim uçağı olmasının yanı sıra, hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti sahip bir uçaktır. Eğitim uçağı olarak Aero L-39 dünyada çok sayıda kullanılmaktadır.
L-39 UÇAK TÜRLERİ
L-39X-02 - X11
L-39C
L-39V
L-39ZO
L-39ZA
L-39Z/ART
L-39MS
L-39 GENEL ÖZELLİKLER, PERFORMANS VE SİLAHLANMA
Genel Özellikler
Mürettebat: 2
Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)
Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)
Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)
Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)
Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)
Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)
Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)
Performans
Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80
Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)
Menzil: 1,000 km
Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)
Tırmanma oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)
Kanat yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)
Güç/ağırlık: 0.37
Kalkış rulesi: 530 m (1,700 ft)
İniş rulesi: 600 m
Silahlar
4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:
K-13 ve R-60 havadan havaya füzeler
7.62 mm'lik makineli tüfek podları
Serbest düşümlü bombalar ve misket bombaları
Roket fırlatıcıları
Havada atılabilir depo