L-39 savaş uçağı nedir? L-39 Albatros savaş uçağı hangi ülkeye ait? L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Aero L-39 nedir?

03.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:08

TSK'nın ve ÖSÖ'nun yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ederken bölgeden sıcak detayları gelmeye devam ediyor. İdlib'de TSK ve ÖSÖ tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde düşürülen Aero L-39 Albatros savaş uçağı ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde.

L-39 ALBATROS SAVAŞ UÇAĞI KÖKENİ VE ÜRETİMİ

Çek Cumhuriyeti'ne ait yüksek performanslı eğitim uçağı olarak bilinen L-39 Albatros L-29 Delfin adlı uçağın gelişmiş bir verisiynudur. Çok güçlü turbofan projesi olan Aero L-39 Albatros, ikinci nesil eğitim uçağı olarak bilinmektedir. En Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139 olarak üretilmiştir.

Çok yönlü bir uçak olan Aero L-39 temel ve gelişmiş eğitim uçağı olmasının yanı sıra, hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti sahip bir uçaktır. Eğitim uçağı olarak Aero L-39 dünyada çok sayıda kullanılmaktadır.

L-39

L-39 UÇAK TÜRLERİ

L-39X-02 - X11

L-39C

L-39V

L-39ZO

L-39ZA

L-39Z/ART

L-39MS

L-39 GENEL ÖZELLİKLER, PERFORMANS VE SİLAHLANMA

Genel Özellikler

Mürettebat: 2

Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)

Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)

Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)

Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)

Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)

Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)

Performans

Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80

Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)

Menzil: 1,000 km

Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)

Tırmanma oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)

Kanat yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)

Güç/ağırlık: 0.37

Kalkış rulesi: 530 m (1,700 ft)

İniş rulesi: 600 m

Silahlar

4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:

K-13 ve R-60 havadan havaya füzeler

7.62 mm'lik makineli tüfek podları

Serbest düşümlü bombalar ve misket bombaları

Roket fırlatıcıları

Havada atılabilir depo