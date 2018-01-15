Kyk Kış Kampına Hatipoğlu Konuk Oldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünün 12 ilde başlattığı "KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Kampı" kapsamında Samsun'a gelen Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsünde yer alan Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında dünya ikincisi olan Cihan Kodal'ın Kur'an tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkiye'nin 7 farklı ilinden gelen öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

"KYK'nın imkanları çok gelişti"

KYK'nın geçmişten bugüne kadar geçen süreçte çok gelişme gösterdiğini kaydeden Rektör Bilgiç "Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrencilerimize sunduğu kaliteli barınma ve yemek imkanlarının yanında kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili güzel hizmetler de sunması gençler adına bizi sevindiriyor. Toplumun geleceğinin emanet edileceği siz gençler için verilen bu hizmetler çok kıymetli. Sizlerin de bu emeklerin karşılığını vereceğinize inanıyorum" dedi.

"Zalimlerin üstesinden gelmek için güçlü olmalıyız"

Dünyaya hükmetmeye çalışan güçlerin masum insanlara yaşattığı zulümlere de değinen Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bu zulmün üstesinden gelmek için sadece kahrolsun demek yetmez. Güçlü olmak gerek. Güçlü olmanın yolu da çok çalışmaktan, dünyada yaşananların farkında olmaktan ve üstlendiğiniz görevi en iyi şekilde yapmaktan geçiyor. Sahip olduğunuz huzurlu ortamla ve verilen imkanlarla başarısız olma şansınızın olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KYK'nın tanıtım videosunun ardından başlayan söyleşide YÖK Üyesi ve İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gençler için faydalı bir program düzenledikleri için KYK'ya teşekkür etti.

"Müslümanlığı temel ilkeleri iman ibadet ve ahlak"

Söyleşide, "Müslümanların bakış tarzı ne olmalı?" sorusunun yanıtını vermeye çalışacağını dile getiren Prof. Dr. Hatipoğlu, "Öncelikle iman, ibadet ve ahlak, Müslümanlığın temel esaslarıdır. Allah'ın ve Resul'ünün söylediği her söze iman etmek ve bu imanı amellerle uygulamak gerekiyor. İman ve amelin sonucunda da bir ahlak ortaya çıkıyor. Bu ahlak da İslam ahlakıdır" dedi.

"Kılavuzumuz Kur'an, önderimiz Hz. Muhammed"

Bir Müslüman için kılavuzun Kur'an, önderin de Hazreti Muhammed olması gerektiğinin altını çizen Hatipoğlu, "Dünyayı 500 odalı bir saray olarak düşünün. Allah size 480 odasını açmış ama 20 odasını kapatmış. Bize düşen bize izin verilen odaları kullanmak ve diğerlerinden uzak durarak sahibine ihanet etmemektir. Günahkarlar ve cezayı hak edenler bu odaları kullanmak isteyenlerdir. Allah'a ve Peygamberimizin sözlerine itaat edin" şeklinde konuştu.

İbadetin ise imanı koruduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İbadet ve ahlakla desteklenmeyen iman zayıf olur" açıklamasında bulundu.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Hatipoğlu'na Uşak'tan gelen öğrenci grubu hediye takdim etti.

19 Ocak'ta sona erecek kış kampı programının ilk günü, İlahiyatçı ve ses sanatçısı Necip Karakaya'nın sunumu, huzur evi ziyareti ve "Buğday" isimli filmin gösterimiyle devam etti.

Samsun'da "değerler" temasıyla düzenlenen kamp etkinlikleri kapsamında gerçekleşen söyleşiye Tunceli, Van, Bingöl, Uşak, Niğde, Isparta, Osmaniye illerinden gelen 150 öğrencinin yanı sıra KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, kamu kurum temsilcileri ve Münevver Ayaşlı Kız Yurdu öğrencileri katıldı. - SAMSUN