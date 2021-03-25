Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp'teki Arnavut Tiyatrosu'nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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