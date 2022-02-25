Kuzey Makedonya'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Ukraynalılar Derneği tarafından düzenlenen gösteri kapsamında, kent merkezindeki Makedonya Meydanı'ndan Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliği önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Ellerinde Ukrayna bayraklarının yanı sıra Putin ve Rusya karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "Faşist Putin", "Ukrayna'daki savaşı durdurun", "Katil Putin" ve "Putin çocukları öldürüyor" sloganları attı.

Göstericiler ayrıca, AA foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Chuegev kentine düzenlediği bombardımanda yaralanan sivilleri çektiği fotoğrafı da ellerinde taşıdı.

"Ukrayna, Avrupa ve Balkanlarda barış olması lazım"

Ukraynalılar Derneği Başkanı Aleksandar Urbanoviç, Rusya Büyükelçiliği önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın iktidarda kalması için 21. yüzyılda insanların ölmesinin normal olmadığı" yönünde bir mesaj iletmek istediklerini ifade etti.

Savaşın sona ermesi için toplandıklarını dile getiren Urbanoviç, "Bizim ordumuz direniş için hazır. Ancak şunu tekrar ifade etmek istiyoruz; diplomasi olması lazım. Bu çatışmanın öncelikle diplomatik seviyede çözüme kavuşması ve savaşın sona ermesi lazım. Ukrayna, Avrupa ve Balkanlarda barış olması lazım." diye konuştu.