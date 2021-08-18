Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği destekleriyle ve Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ortaklığında düzenlenen program 16-18 Ağustos tarihlerinde başkent Üsküp'ün yanı sıra Struga ve Ustrumca şehirlerinde düzenledi.

Programın Üsküp'teki kapanış törenine Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Arafat Şabani, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Koordinatörü Mustafa Dillioğlu, Üsküp Filoloji Fakültesi Türkçe Bölümü akademisyenleri ve Türkçe eğitim veren öğretmenler katıldı.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Şabani, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki Türkçe eğitim sorunlarına bilimsel bir perspektif sunmak ve eğitimsel, yönetimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla bu toplantının düzenlendiğini söyledi.

Çalıştaya Kuzey Makedonya'daki 65 ilkokul ve 13 lisede Türkçe eğitimde sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulacağını aktaran Şabani, "Umarım bu çalıştayda öncelikle sorunların masaya yatırılması, öncelikle sorunlara çözüm önerileri getirilmesi, orta ve uzun vadede Türkçe eğitimdeki sorunlara çözüm önerilerin sunulacağı bir çalıştay olacak." diye konuştu.

Kartallıoğlu da seminerlere yaklaşık 100 eğitmenin katıldığı bilgisini vererek, "Pazartesi gününden bu yana Kuzey Makedonya genelinde Türkçe öğreten Türkçe öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmak, mesleki yeterliklerini en iyi düzeye getirmek amacıyla Türkiye'den birlikte geldiğimiz beş Türkçe uzmanıyla birlikte onlara çeşitli dersler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula ise kurum olarak Kuzey Makedonya'da 11 yılda 5 binin üzerinde öğrenciye Türkçe öğrettiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'daki öğretmenlere yönelik eğitimlere devam ettiklerini aktaran Kula, "Bu çalıştay kapsamında Türkçenin bölgedeki ihtiyaçlarını gözlemlemiş, aslında bir röntgen çekmiş oluyoruz. Bu kamp dolayısıyla bölgelerde de istişare ettiğimiz konuları bugün burada Üsküp'te bir değerlendirme toplantısıyla sonuçlandırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina