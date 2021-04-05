Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı

Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren City Plaza Skopje firması Migros'un bu ülkedeki şirketi Ramstore Makedonya'yı resmen devralırken, şirketin gelişimi için gelecek 5 yıl içinde 105 milyon avro yatırım yapılacağı bildirildi.

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren City Plaza Skopje firması Migros'un bu ülkedeki şirketi Ramstore Makedonya'yı resmen devralırken, şirketin gelişimi için gelecek 5 yıl içinde 105 milyon avro yatırım yapılacağı bildirildi.

"Ramstore Alışveriş Merkezi" ve marketler zinciri "Ramstore"un yeni sahibi olan City Plaza Skopje tarafından başkent Üsküp'te etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Üsküp merkezli City Plaza şirketinin yatırım listesinin gerçekten etkileyici olduğunu söyledi.

Ramstore'un, Aydoğan Ademoski önderliğinde 1000 çalışanının tamamını kriz döneminde korumakla kalmayıp gelecekteki yatırımlarda en az 700 kişilik istihdam duyurduğunu aktaran Zaev, "Şirket planları dahilinde perakende sektörü ile sınırlı olmayıp, Koçani bölgesinde 5 megavatlık fotovoltaik enerji santrali yatırımı öngörülüyor." diye konuştu.

Zaev, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki geleneksel istisnai dostluk ve mükemmel iş birliğini birleştirmek adına güçlü bir araç görevi gördüğünü kaydetti.

City Plaza'nın sahibi ve Türkiye'nin Manastır Fahri Konsolosu Aydoğan Ademoski de Ramstore Makedonya'nın 2021 ila 2025 dönemi için yatırım programını tanıttı.

Geleceğin inşa edileceğini ve ülkede işlerin cesurca gelişeceğini vurgulayan Ademoski, "Tüm dünyayı kapsayan salgın döneminde, sağlık ve ekonomik krizi zamanında, biz ülkemizin iyiliği için 100 milyon avronun üzerinde yatırım yapma kararı verdik." dedi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök de Ramstore'un gerçekleştireceği yeni atımların Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ilişkilerine olumlu geri dönüşleri olacağını belirtti.

Türkiye menşeli Ramstore'un bayrağını hem Kuzey Makedonya'da hem de Balkan coğrafyasında yakinen tanınan bir ismin devraldığını aktaran Sekizkök, "Bu isim bu ülkenin eşit, kurucu halklarından olan Kuzey Makedonya Türk toplumunun bu ülkeye çok değerli hizmetleri bulunan mensuplarından Sayın Aydoğan Ademoski'dir." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğin her alanda ileri taşınması için büyük gayret sarf eden başbakan Zaev'e teşekkür eden Sekizkök, Başbakanı Türkiye'de büyük memnuniyetle misafir edeceklerini söyledi.

Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, Ramstore Makedonya'nın ülkedeki iş birliğine 2004'te başladığını anımsattı.

Değişik başarılı operasyonlarla şirketi bugüne kadar getirdiklerine dikkati çeken Tort, "Geçen bu 16 senelik süre içerisinde 28 tane daha mağaza ekledik Ramstore markası adı altında ve Kuzey Makedonya'nın değerli vatandaşlarına hizmet etmeyi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da "Halkbank grubu olarak başarılı ve verimli gördüğümüz, çok sayıda istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak bu projeye finansman desteği sağlamış olmaktan dolayı oldukça mutluyuz." şeklinde konuştu.

City Plaza gelecek 5 yıl içindeki yatırımlarla Ramstore Mall Alışveriş Merkezi'nin kapasitesinin genişletilmesini ve yeraltı garajı inşa edilmesini, Ramstore marketler zincirine 18 yeni süpermarket eklenmesini ve ülkedeki farklı şehirlerde 3 Ramstore Retail Park inşa edilmesini planlıyor.

Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı
Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı
Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı
Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Deniz Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Diego Cenk Tosun Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 21:41:20. #1.15#
title