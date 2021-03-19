İSTANBUL-KUYUMCULAR '500 GRAM ALTIN TEMİNATI' MADDESİNİN İPTALİNDEN MEMNUN

Ticaret Bakanlığı, 'Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliği'nde kuyumculardan talep edilen 500 gram altın teminatı maddesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatı ile kaldırdı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, sektörün görüşlerine sunulan yönetmelik taslağı ile ilgili görüşmelerin olumlu geçtiğini ve esnafın talepleri doğrultusunda hareket edileceğini ifade etti. Kuyumcular, maddenin taslak yönetmeliğinden kaldırılmasının yerinde bir karar olduğunu dile getirirken, durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Benim için önemli olan, yetki belgesi verildikten sonra bir sınırlama gelmesi ve yetki belgesinin artık değer kazanıyor olmasıydı. 500 gramlık altın teminatı bu genelgenin içinden çekildiği için şu anda rafa kalkmışa benziyor. Gelecek yıllarda ne olur bilemeyiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sektörün görüşlerine sunulan Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmenliği'nde, kuyumculardan talep edilen 500 gram altın teminatı tepkilere neden olmuştu. 10 oda başkanı ile görüşerek, toplantıda görüş ve önerilerini dinleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maddenin yönetmelik taslağından tamamen kaldırılması konusunda direktif verdi. Alınan bu karar kuyumcuları sevindirdi.

"500 GRAM ALTIN TEMİNATI MADDESİ, EN ÖNEMLİ KONUYDU"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Geçen ay, Ticaret Bakanlığı tarafından bize bir taslak gönderildi. Ama bu taslak, yönetmelik taslağı, yasa taslağı değildi. Bu hazırlık taslağı da kuyumcu odalarının ve derneklerin görüşlerine sunuldu. Zaman kısa olunca, tam bir cevap hazırlayamadık. Görüşme talep ettik. Geçtiğimiz çarşamba, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ile görüştük, taleplerimizi ilettik. 500 gram altın teminatı maddesi, en önemli konuydu. Orada olumlu gelişmeler yaşandı. Süreç işlerken Bakan Pekcan, bizi Ankara'ya davet etti. 81 il ve derneklerin temsilci olarak, 10 oda başkanı Ankara'ya gittik. Bakan Pekcan ile uzun bir görüşme yaptık, çok olumlu karşıladılar. Bunun bir yönetmelik hazırlık taslağı olduğunu, sektörün görüşüne açıldığını ve bizim taleplerimiz doğrultusunda hareket edileceğini söylediler" diye konuştu.

İKO Başkanı Atayık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun haricinde diğer konular da vardı. Ama yarım kilo altın konusu tamamen taslaktan çıkarıldı. Bunun için basında anlamsız ve gerçeği yansıtmayan haberler de çıktı. Sanki devletin ve hazinenin buna ihtiyacı varmış gibi yansıtıldı. Böyle bir şey yok. Sektörde ilgili ve ilgisiz kişilerin bazı talepleri olmuş bu konuda. Ama bu madde taslaktan tamamen çıkarıldı. Böyle bir sorunumuz yok artık."

"KUYUMCU ODA VE DERNEKLERİ DE YETKİ BELGESİNE MÜDAHİL OLMALI"

Kuyumcular, oda başkanları ve derneklerin yıllardır bir yasa düzenlemesi beklediğini söyleyen İKO Başkanı Atayık, "Biz yıllardır, bir yasanın çıkmasını istiyorduk. Çünkü kuyumculuğun bir kanunu, taslağı yok. Yani insanlar bir vergi dairesine dilekçe verip kuyumcu açabiliyordu. Yani sınırlama, güvenlik, lokasyon önemi, usta çırak ilişkisinden gelen sanat ahenkliği yoktu. İsteyen istediği gibi açabiliyordu. Biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Yetki belgesinin olmasını tabii ki istiyoruz. Ama burada çok önemli bir konu var. Kuyucumcu oda ve derneklerinin bu işte müdahil olması gerekiyor. Yani kuyumcu mağazaları denetlenirken, açılırken veya iptal edilirken, bu işin Ticaret İl Müdürlüğü ile yapılmasını istedik. Bu da çok önemli bir konuydu ve makul bulundu. Taslak da bunlar da olacak" ifadelerini kullandı.

"TAHSİL ÖNEMLİ DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN SADECE BU MESLEKTE YETİŞMEK"

Hazırlık taslağında, açılacak mağazalarda lise mezunu şartı getirildiğini kaydeden Atayık, "Tabii lise mezunu, üniversite mezunu da olsun. Bir sınırlama yok bizim sektörümüzde. İstediğimiz de bu ama kuyumculuk hassas bir meslek. Bunun uzmanlığı gerekir. Onun için bizde usta-çırak ilişkisi çok önemli. Yani yetişen arkadaşlarımız, mağaza açacak kişilerde tahsilin çok önemli olmadığını sadece bu meslekte yetişmesi, öğrenmesi gerektiğini söyledik" dedi.

'20 METREKARE ASGARİ STANDARDI' SORUNU

Açılacak dükkanlardaki metrekare sorununa da değinen Atayık, "Bir de metrekare sorunu vardı yeni açılacak dükkanlarda. 20 metrekare gibi bir asgari standart isteniyordu. Bunun da esnetilmesini istedik. Tahmin ediyorum bu da kalkacak. Çünkü eski hak kazanmışlara, bir müdahale yok. Tarihi çarşılarda, ara sokak çarşılarında da böyle bir sınırlama yok. Bunun haricinde mali sigorta sorumluluğu yükleniyordu mağazalara. Çok büyük bir mali külfetti. Bu da taslaktan çıkarıldı. Bunun gibi bizi tedirgin eden daha birçok alışveriş şekilleri vardı. Mesela bir vatandaş mağazaya gelip 5 bin liralık bir ürün alacaklarında, bir kısmını Türk Lirası olarak kalan kısmını ise dövizle ödemesi bizim için önemli bir sorundu. Biz bu külfet altına girmek istemiyorduk. Toplantımızda bununla ilgili de çalışılacağını söylediler. Her anlamda olumlu bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı.

KUYUMCULAR KARARDAN MEMNUN

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kuyumculuk yapan Faruk Yüksel, alınan kararla ilgili, "Bu beklediğimiz bir karardı. Biz de genelgeden bu maddenin kaldırılmasını istiyorduk. 500 gram altın teminatının verilmesini, biz kuyumcular olarak istemiyorduk. Kaldırıldığı için de memnun olduk. Bizim için de iyi oldu" diye konuştu.

Bir diğer kuyumcu esnafı, "Biz de bugün aldık haberi. İstanbul Kuyumcular Odası biraz bastırdı galiba. Haklı bulunduk sanırım, geri alındı. Gereği olmayan bir şeydi. Bizim için de iyi oldu? dedi.

500 gram altın teminatı maddesinin uygulanmasının, işini düzgün yapan esnaflar için daha iyi olabileceğini düşündüğünü söyleyen Serkan Hüner ise, şunları söyledi:

"Öncelikle belirtmeliyim ki devletimiz ne derse boynumuz kıldan ince. Ancak bana kalırsa 500 gram teminatın verilmesi, bir yerde de doğru bir karardı. Çünkü bu işi hakkıyla yapan insanların yapması taraftarıyım ben. 500 gram altını devlete teminat olarak verebilecek kadar bir sermayen varsa bu işi de hakkıyla yapabiliyorsun demektir. Burada kilolarca altınla dükkan döndüren insanlar var. Kilolarca altını sermaye yapıp, dükkanına çeviren, ekmek parası kazanmaya çalışan insanlar var. Şimdi aynı sokakta, aynı caddede, örnek veriyorum 10 kilo altınla dükkan işletiyorsun, yan tarafta 2 kilo altınla dükkan işletip senin işini bölmeye çalışan insanlar oluyor. Bu madde ile çürük elmalar elenmiş olurdu bence. Ama devlet ne diyorsa, arkasındayız her türlü."

'ESNAFIN BİR KAYBI OLMAYACAKTI'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Aslında Türkiye'de kuyumcuların 500 gram altın teminatı şeklinde bu yetki belgelerini almalarını önemsiyordum. Çünkü, bir döviz büfesi düşünelim. Döviz büfeleri, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı. Hazine Müsteşarlığı'dan almış olduğu yetki belgeyle birlikte şu anda döviz büfelerinde bir sınırlama var. Yani, yeni bir döviz bürosu açamıyorsunuz. Bu yetki belgesini devir tarzıyla bu işlemler devam ediyor. Türkiye'de 47 bin kuyumcu var. Eğer Türkiye genelinde kuyumculara bir sınırlama gelseydi ve bu yetki belgeleri tekrar, döviz büfesinin yetki belgesi gibi, ticari bir şekilde alınıp, satılan bir belge gibi olacaktı. Bu da sektör açısından olumlu bir katkı sağlayacaktı. Tabii ki gram altın, gram altın olarak durduğu için de esnafın burada bir kaybı olmayacaktı" dedi.

İslam Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii para vermeyi kimse sevmediği için bir tepki oluştu. Ancak bir turizm acentasını göz önüne aldığınız zaman, orada da bir yetki belgesi var. Döviz büfelerinde de yetki belgesi var. Kuyumcularda da olabilirdi. Benim için önemli olan, yetki belgesi verildikten sonra bir sınırlama gelmesi ve yetki belgesinin artık değer kazanıyor olmasıydı. Şu anda 500 gramlık altın teminatı bu genelgenin içinden çekildiği için şu anda rafa kalkmışa benziyor. Gelecek yıllarda ne olur bilemeyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı