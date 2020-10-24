Kuveyt'ten Fransa'ya tepki
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Kuveyt'ten Fransa'ya tepki

24.10.2020 05:29 | Son Güncelleme: 24.10.2020 05:32
Kuveyt'ten Fransa'ya tepki

Kuveyt, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Kuveyt, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuveyt Devleti, Peygamber'e (S.A.V) hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmaya devam edilmesinden dolayı büyük bir rahatsızlık duymuştur." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt'in, İslam İşbirliği Teşkilatının İslam ümmeti adına yaptığı açıklamayı tüm içeriğiyle desteklediği belirtildi.

Açıklamada, kin, nefret ve şiddeti doğuracak siyasi söylemler üzerinden semavi dinlere ya da Hz. Muhammed'e karşı bu türden hakaretlerin desteklenmesi ve bunun sürdürülmesinin vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

16 Ekim'de Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde, Samuel Paty adlı öğretmenin başı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul öğretmeninin derste öğrencilerine Hz. Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, velilerin de bu duruma tepki verdiği belirtilmişti.

Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlara yönelik baskınlar yapmaya başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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