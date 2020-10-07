Kuveyt nerededir? Kuveyt hangi kıtadadır? Kuveyt'e ulaşım nasıl sağlanmalıdır? Kuveyt'in en meşhur yeri neresidir? Kuveyt'in nüfusu nedir?

Kuveyt'e nasıl gidilir? Kuveyt'in nüfusu kaç milyondur? Kuveyt'e gitmek için vizeye gerek var mı? Kuveyt'in turistlik yerleri nerededir? Kuveyt'e gitmek için vize gerekli midir? Kuveyt'in başkenti neresidir?

Kuveyt Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Kuveyt'inbaşkenti neresidir? Kuveyt tarihi yerleri neresidir? Kuveyt'İn şehirleri nelerdir? Kuveyt'innüfusu kaç milyondur?

KUVEYT HAKKINDA GENEL KÜNYE

Başkent: Kuveyt

Nüfus: 4 milyon 437 bin (2017 tahmini)

Etnik yapı: Ülkenin yüzde 30'unu Kuveytli Araplar, yüzde 28'ini diğer Arap ülkelerinden gelenler, yüzde 38'ini Asya kökenliler ve yüzde 4'ünü diğer etnik gruplar oluşturmaktadır.

Yüzölçümü: 17 bin 818 kilometrekare

Dil: Arapça

Din: Yüzde 76,'sı Müslüman, yüzde 17,3'ü Hristiyan, yüzde 6'sı diğer dini gruplar oluşturmaktadır.

Para Birimi: Kuveyt Dinarı

KUVEYT NEREDEDİR?

Kuveyt ya da resmİ adıyla Kuveyt Devleti, Arap Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi kıyısında yer alan ülkedir. Kuzeyde Irak ve güneyde Suudi Arabistan ile komşudur. Ülkenin ismi, Arapçada "su kenarındaki kale" anlamına gelen akwat kelimesinden gelmektedir. Yüzölçümü 17.818 km² olan ülkenin nüfusu 2020 tahminiyle yaklaşık 2,9 milyondur.

Dünyada bilinen ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'una sahip Kuveyt'in petrol ve doğalgaz gelirleri ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 70'ini oluşturuyor.

KUVEYT'İN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'tir.

KUVEYT NÜFUSU KAÇ MİLYONDUR? TARİHİ NEDİR?

MÖ 4. yüzyılda, Kuveyt açıklarında bulunan ve Failaka olarak bilinen adada koloniler kuran Antik Yunanlar, buraya "Ikaros" adını verdi. MÖ 123 yılında bölge, Partlar'ın kontrolüne girdi. MS 224'te Sasaniler tarafından ele geçirildi ve Hacer olarak anılmaya başlandı. 7. yüzyıla gelindiğinde ise günümüzdeki Kuveyt'in de dahil olduğu topraklar, Arap Yarımadası'nın tamamıyla birlikte Dört Halife döneminde fethedildi.

Yaklaşık 3 asırdır Al-Sabah hanedanı tarafından yönetilen Kuveyt, 19. yüzyılda girdiği Osmanlı hakimiyetinin ardından 62 yıl İngiltere güvencesi ve denetimi altında yarı bağımsız ülke olarak kaldı.

1962'de bağımsızlığını elde etmesinin ardından petrol üretimi artan ülke, 1990'da Irak tarafından işgal edildi. İşgal, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 1991'deki "Çöl Fırtınası Harekatı"nın ardından sona erdi.

Basra Körfezi içinde en eski seçilmiş meclise ev sahipliği yapan ülkede, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yönetiminde son yıllarda reformist bir hareket başladı.Ülke, son yıllarda başlatılan altyapı yatırımları ve dev projelerle "Petrol zengini" tanımının ötesine geçmeye çalışıyor.

KUVEYT'E GİTMEK İÇİN VİZE GEREKLİ Mİ?

Kuveyt'in ülkemizde, Ankara'da Büyükelçilik, İstanbul'da Başkonsolosluk olmak üzere iki temsilciliği bulunmaktadır.

Diplomatik, resmi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız Kuveyt'e girişlerinde vizeden muaftır.

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın ise Kuveyt'e giriş yapabilmek için (transit geçişler dahildir) vize almaları gerekmektedir.

KUVEYT'İN İKLİMİ NASILDIR?

Mart'ta başlayan ilkbahar, nadir olarak gerçekleşen sağanak yağışlara rağmen ılık geçmektedir. Kuzeybatıdan esen rüzgârlar sonbahar ve kış aylarında soğuk; ilkbahar ve yaz aylarında ise sıcak hava getirir. Güneydoğudan esen rüzgârlar genellikle sıcak ve nemli olup, Temmuz ile Ekim arasında etkisini gösterirken; aynı yönden esen sıcak ve kuru rüzgârlar ise ilkbahar ile yaz mevsiminin başlarında etkisini gösterir. Kuzeybatıdan esen ve şimal adı verilen rüzgârlar ise Haziran ve Temmuz aylarında etkili olup, kum fırtınalarına yol açmaktadır.

KUVEYTİN ŞEHİRLERİ NELERDİR?

Kuveyt, valilik adı verilen 6 idari bölgeye ayrılmıştır. Bu idari bölgelerde kendi içlerinde ilçelere ayrılırlar. Aşağıda valilikler bulunmaktadır;

El Ahmedi,

El Asime,

El Cehra,

El Fervaniye,

Havalli,

Mübarek el-Kebir