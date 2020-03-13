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Çanakkale, Gelibolu, Bursa, Güncel

Kutsal emanetler törenle uğurlandı

Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı Bursa'da düzenlenen törenin ardından Bilecik'e uğurlandı.

13.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:03
Kutsal emanetler törenle uğurlandı

Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı Bursa'da düzenlenen törenin ardından Bilecik'e uğurlandı.


Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı için Bursa'da tören düzenlendi. Bursalı atletler tarafından Balıkesir il sınırında teslim alınan kutsal emanetler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonunda düzenlenen tören alanına getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Şube Müdürleri, İl Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende; atletler taşıdıkları toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağını Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan'a takdim etti.


Günün anlam ve önemini vurgulayan şiirlerin okunduğu törende kutsal emanetleri teslim alan Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümünü kutladı. Çanakkale Zaferinin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir zafer olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Gündoğan, Çanakkale Zaferinin tarihten silinmek istenen bir ulusun bütün imkansızlıklara rağmen ortaya koyduğu bir mücadele destanı olarak insanlık tarihinde çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.


Çanakkale Zaferinin dünyada bu milletin iradesini kuracak hiçbir gücün olmadığını da gösterdiğini sözlerine ekleyen Vali Yardımcısı Gündoğan, "Yokluk içerisindeyken bile Çanakkale geçilmez dedirten sağlam inancın ve sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Hiçbir cephe, hiçbir savaş Çanakkale kadar tarihin akışını değiştirememiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.


Vali Yardımcısı Gündoğan tören sonunda, Bilecik il sınırına götürülecek olan kutsal emanetleri öperek sporculara teslim etti. 16 Mart'ta Bilecikli sporculara teslim edilecek olan kutsal emanetler, Eskişehir'in ardından 18 Mart'ta Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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