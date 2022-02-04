Kütahya'da en çok Afyonkarahisarlı yaşıyor

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2021 yılı sonuçları ikamet edilen ile ve nüfusa kayıtlı olunan il verilerine göre, Kütahya'da Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı 11 bin 42 kişi yaşıyor.

ADNKS 2021 yılı sonuçları ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il verilerine bakıldığında, Kütahya'da yaşayan nüfusun 473 bin 641'i Kütahya ili nüfusuna kayıtlı.

Kütahya'da yaşayan diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfusa bakıldığında ise Kütahya ilinde 11 bin 42 kişi ile en çok Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşıyor.Kütahya'da, Afyonkarahisar'dan sonra en çok sırasıyla 6 bin 403 kişi ile Eskişehir, 4 bin 909 kişi ile Bursa ve 4 bin 328 kişi ile Balıkesir illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ikamet ediyor.

Kütahya'da en az sırasıyla Yalova (115 kişi), Hakkari (124 kişi), Tunceli (136) kişi, Şırnak (176) ve Edirne (218) illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşıyor.

Kütahya'da yaşayan 80 ilden kişi sayısı şöyle; Adana: 1.258, Adıyaman: 639, Afyonkarahisar: 11.042, Ağrı: 960, Amasya: 570, Ankara: 1.990, Antalya: 960, Artvin: 520, Aydın: 1.062, Balıkesir: 4.328, Bilecik: 2.424, Bingöl: 245, Bitlis: 417, Bolu: 366, Burdur: 485, Bursa: 4.909, Çanakkale: 493, Çankırı: 476, Çorum: 1.026, Denizli: 1.514, Diyarbakır: 925, Edirne: 218, Elazığ: 866, Erzincan: 478, Erzurum: 1.958, Eskişehir: 6.403, Gaziantep: 842, Giresun: 681, Gümüşhane: 256, Hakkari: 124, Hatay: 1058, Isparta: 1.073, Mersin: 1.176, İstanbul: 1.066, İzmir: 1.874, Kars: 965, Kastamonu: 510, Kayseri: 984, Kırklareli: 253, Kırşehir: 624, Kocaeli: 535, Konya: 3.448, Malatya: 1.161, Manisa: 3.827, Kahramanmaraş: 1.193, Mardin: 820, Muğla: 605, Muş: 669, Nevşehir: 387, Niğde: 1.199, Ordu: 1.092, Rize: 406, Sakarya: 898, Samsun: 1.538, Siirt: 442, Sinop: 448, Sivas: 1.524, Tekirdağ: 246, Tokat: 1.171, Trabzon: 1.301, Tunceli: 136, Şanlıurfa: 964, Uşak: 2.518, Van: 1.865, Yozgat: 1.121, Zonguldak: 558, Aksaray: 577, Bayburt: 246, Karaman: 417, Kırıkkale: 718, Batman: 336, Şırnak: 176, Bartın: 239, Ardahan: 511, Iğdır: 232, Yalova: 115, Karabük: 356, Kilis: 348, Osmaniye: 591 ve Düzce: 264. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel