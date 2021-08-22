Kütahya Altı Nokta Körler Derneği'nden Kastamonu'ya anlamlı ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği'nden Kastamonu'ya anlamlı ziyaret

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği'nden Kastamonu'ya anlamlı ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, Kastamonu Görme Engelliler Derneğini ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiler.

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, Kastamonu Görme Engelliler Derneğini ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiler.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Kastamonu'ya giden Altı Nokta Körler Derneği Kütahya şubesinin 20 üyesi Görme Engelli Derneğini ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiler.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi üyelerinin kendilerine yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Kuşoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı Barış, sel felaketine maruz kalan Bozkurt ilçesinde yaşayan görme engellilere verilmek üzere baston bağışında bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği'nden Kastamonu'ya anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kütahya Altı Nokta Körler Derneği'nden Kastamonu'ya anlamlı ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:36:32. #1.16#

title