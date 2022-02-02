SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Kuşlar üşümesin diye atık malzemelerden yuvalar yapıyor

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, pandemide sokağa çıkma yasağında yaptığı ilginç çalışmalarla adını duyuran 67 yaşındaki işçi emeklisi Recep Özen, bu kez kuşların soğuktan üşümemesi için evinin önündeki atölyesinde atık malzemelerden yuva yaptı.

Korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma yasağında evinde vakit geçirmek için yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmişti. Atık malzemelerden sal, çekirge adını verdiği bisiklet gibi değişik çalışmalara imza atan 67 yaşındaki işçi emeklisi Recep Özen, bu kez kollarını doğadaki kuşlar için sıvadı. Su boruları ve tahtalardan soğuk kış günlerinde kuşların üşümemesi için onlara yuvalar yapıp tek tek ağaçlara takıyor.

İlçeye bağlı Sarıahmetli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Özen, kuşların soğuktan üşümemesi için evinin önündeki atölyesinde 2 yılda 29 tane yuva yaptı. Özen, yuvaları evinin bahçesinde bulunan meyve ağaçlarıyla köyü çevreleyen ormandaki çam ağaçlarına astı. Merdiven yardımıyla her gün ağaçlara çıkarak değirmenden aldığı buğdayları bırakıp, kaplara da su ilavesi yapıyor.

'Onlar üşümesin'

Recep Özen, "Kışın kuşların üşümemesi için yuva yapmak istedim. 2 senede 29 yuva yaptım. Daha da devam edeceğim. Yuvaları tahtadan yaparsam biraz daha zamanımı alıyor, diğerleri biraz daha kolay. Dayanıklılık bakımından siyah renkteki su boruları olanlar daha iyi. Yağmur ve karın altında çabuk bozulmasın diye. Tahtadan yapınca yuvaların üzerine sac yapıyorum. Yuva yapmak 1-2 saatimi alıyor. Önemli değil. Yeter ki onlar üşümesin. Yuva yapmaya devam edeceğim. Kuşlar üşümüyor. Bundan gurur duyuyorum. "dedi.

Yuvaya girip çıkan kuşları gördükçe çok mutlu olduğunu ifade eden Özen, "Yavru yapıyor. Yavrunun sesini duyuyoruz. Yuvalarına girip çıkarlarken görüyoruz. Mutlu oluyoruz onlar gördükçe. Her gün yemlerine bakıyorum. Eksik olanları tamamlıyorum. Suları bazen donmuş oluyor. Ilık su ile çözüyorum donu. Onlarda içiyor. "diye konuştu.