Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

19.08.2019 11:16

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribaracaları, eşsiz güzelliğiyle turizme açılacağı günü bekliyor.

Kapadokya'daki peribacaları oluşumlarının benzerlerine Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi ve Erzurum'un Narman ilçesinin yanı sıra Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi'nde de rastlanıyor.

Yaklaşık iki milyon yıl önce kuruyan göldeki çökellerin yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluşan Kuşça Peribacaları, eşsiz güzelliğinin yanı sıra erozyondan dolayı bir çölü andıran çevresiyle de görenleri adeta büyülüyor.

Cihanbeyli Belediyesi tarafından koruma altına alınan ve zamana meydan okuyan peribacaları, turizme açılacağı günü bekliyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peribacalarının eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

"Ülke turizmine kazandırılması gerekiyor"

Peribacalarının ülke turizmine kazandırılması gerektiğini dile getiren Arık, şöyle konuştu:

"Peribacaları Kuşça Mahallesi'nin Celil Boğazı mevkisinde bulunuyor. Gölsel çökellerin zamanla yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluşmuştur. Bu mevkide yoğun olarak görmek mümkün. Görünümü ve yapısı bakımından ülkemizdeki Kapadokya ve Erzurum Narman peribacalarıyla benzerlik göstermektedir. Yine burada insanların yerleşmek ve gıdalarını saklamak amacıyla açtığı oyukları görebiliyorsunuz. Bölge çok fazla bilinmiyor. Kuşça Peribacaları önemli jeolojik miraslarımızdan biri. Yıllarca herhangi bir tanıtımı yapılmamış. 2010 yılında tanıtılması için çalışmalar yapmıştık ama bu yetersiz kaldı. Bölgenin en yakın zamanda tanıtılması ve ülke turizmine kazandırılması gerekiyor."

Arık, bölgenin korunması gerektiğine dikkati çekerek, "Bölge insanı geçmişte buradaki dayanıklı kayaları sökerek kendi evlerinin yapımında kullanmış. Ancak bölge mahallenin belde belediyesi olduğu dönemde koruma altına alınmış. Bu tür yapılar milyonlarca yıllık süreçlerden geçerek günümüze kadar ulaşıyor. Tahrip edilmemesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Konya'ya gelen turistler için en azından bir gezi yapılarak buranın tanıtılması gerekiyor." diye konuştu.

"Yurt dışından da gelenler oluyor"

Kuşça Mahalle Muhtarı Ergin Karakurt da peribacalarını çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Kuşça Peribacalarının Türkiye'deki sayılı peribacalarından biri olduğunu aktaran Karakurt, "Burası turistik bir yer ve sit alanı olarak geçiyor. Her gün çok sayıda kişi arabasıyla peribacalarını yüksekten görebileceği tepelere çıkıp fotoğraf çektiriyor. Yurt dışından da gelenler oluyor. Bu yüzden tüm yetkililere buranın turizme kazandırılması ve turizme açılması için çağrıda bulunuyorum. Manzarası, doğal güzelliği ve her şeyi ile dört dörtlük bir yer ancak yıllarca ihmal edildi. İnşallah en yakın zaman turizme kazandırılır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA